Νέο κύμα καύσωνα ενώ οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες στην Ισπανία, έχουν καεί 750.000 στρέμματα

Το μέτωπο της Δυτικής Σιέρα στην περιφέρεια της Μαδρίτης και η φωτιά της Άβιλα έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή επτά φορές την έκταση του Παρισιού