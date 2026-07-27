Νέο κύμα καύσωνα ενώ οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες στην Ισπανία, έχουν καεί 750.000 στρέμματα
Νέο κύμα καύσωνα ενώ οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες στην Ισπανία, έχουν καεί 750.000 στρέμματα
Το μέτωπο της Δυτικής Σιέρα στην περιφέρεια της Μαδρίτης και η φωτιά της Άβιλα έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή επτά φορές την έκταση του Παρισιού
Η Ισπανία ετοιμάζεται να βιώσει από την Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο θα συνεχιστεί «τουλάχιστον» μέχρι την Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) προειδοποιώντας για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς, την ώρα που η χώρα ζει ήδη τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της.
«Το επίπεδο του κινδύνου θα συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας σε ακραία επίπεδα» και το γεγονός αυτό θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προειδοποίησε η Aemet σε ανακοίνωσή της.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε νωρίτερα ότι η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας» προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη.
Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν. Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή επτά φορές την έκταση του Παρισιού.
«Το επίπεδο του κινδύνου θα συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας σε ακραία επίπεδα» και το γεγονός αυτό θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προειδοποίησε η Aemet σε ανακοίνωσή της.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε νωρίτερα ότι η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας» προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη.
Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν. Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή επτά φορές την έκταση του Παρισιού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα