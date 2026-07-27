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Νεκρός 60χρονος στο Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε στον λαιμό από αλυσοπρίονο
Νεκρός 60χρονος στο Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε στον λαιμό από αλυσοπρίονο
Ο άνδρας απουσίαζε αρκετές ώρες και οι συγγενείς του τον αναζητούσαν
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) στο Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας, καθώς ένας 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άνδρας, με καταγωγή από το Λουτρό, φέρεται να έκοβε ξύλα σε δασική έκταση με αλυσοπρίονο, όταν ξαφνικά εκείνο του έφυγε από τα χέρια τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στον λαιμό.
Ο άνδρας απουσίαζε αρκετές ώρες και οι συγγενείς του τον αναζητούσαν. Στον εντοπισμό του συνέβαλαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άνδρας, με καταγωγή από το Λουτρό, φέρεται να έκοβε ξύλα σε δασική έκταση με αλυσοπρίονο, όταν ξαφνικά εκείνο του έφυγε από τα χέρια τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στον λαιμό.
Ο άνδρας απουσίαζε αρκετές ώρες και οι συγγενείς του τον αναζητούσαν. Στον εντοπισμό του συνέβαλαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
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