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Ατύχημα σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη: Εργαζόμενη χτύπησε με βέλος συνάδελφό της στον λαιμό κατά τη διάρκεια ακροβατικού
Ατύχημα σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη: Εργαζόμενη χτύπησε με βέλος συνάδελφό της στον λαιμό κατά τη διάρκεια ακροβατικού
Το δίδυμο πραγματοποιούσε ένα ιδιαίτερα τολμηρό και απαιτητικό κόλπο, κατά το οποίο η γυναίκα έπρεπε να να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα σε έναν στόχο που κρατούσε ο άνδρας - Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη, όταν κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού ένας εργαζόμενος χτυπήθηκε με βέλος στο λαιμό.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της 42χρονης Ana Daza Tavera και του 38χρονου Edwin Cuervo Rangel στο λούνα παρκ Orange County στο Wallkill. Οι δύο τους πραγματοποιούσαν ένα ιδιαίτερα τολμηρό και απαιτητικό ακροβατικό, κατά το οποία η 42χρονη πρέπει να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα στον στόχο που κρατάει ο 38χρονος. Ωστόσο, το βέλος δεν βρήκε τον στόχο και χτύπησε τον άνδρα στο λαιμό. «Τα καλά νέα είναι ότι τον χτύπησε ακριβώς στην άκρη του λαιμού. Δεν υπήρχε αίμα, τίποτα», τόνισε ο διευθυντής του Τσίρκου Murcia, Ringmaster Benjamin.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για το περιστατικό.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της 42χρονης Ana Daza Tavera και του 38χρονου Edwin Cuervo Rangel στο λούνα παρκ Orange County στο Wallkill. Οι δύο τους πραγματοποιούσαν ένα ιδιαίτερα τολμηρό και απαιτητικό ακροβατικό, κατά το οποία η 42χρονη πρέπει να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα στον στόχο που κρατάει ο 38χρονος. Ωστόσο, το βέλος δεν βρήκε τον στόχο και χτύπησε τον άνδρα στο λαιμό. «Τα καλά νέα είναι ότι τον χτύπησε ακριβώς στην άκρη του λαιμού. Δεν υπήρχε αίμα, τίποτα», τόνισε ο διευθυντής του Τσίρκου Murcia, Ringmaster Benjamin.
🫣😬A circus performer Edwin Cuervo Rangel, 38, was airlifted to a hospital after his colleague Ana Daza Tavera, 42, were doing a stunt when Daza shot an arrow at a foam target that Cuervo was holding, according to police, missed and hit him in the neck while performing in NY,… pic.twitter.com/OfrEvT8tip— Sumner (@renmusb1) July 27, 2026
«Αναμένεται να αναρρώσει πλήρως»Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Rangel τραυματίστηκε και διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου, Alexander Murcia, μιλώντας στην εφημερίδα Hudson Valley Post, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι ο Rangel αναμένεται να «αναρρώσει πλήρως». «Οι σκέψεις μας είναι μαζί του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, και εκτιμούμε ειλικρινά την εξαιρετική φροντίδα που παρείχαν οι πρώτοι ανταποκριτές, η ιατρική ομάδα και όλοι όσοι βοήθησαν», υπογράμμισε.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για το περιστατικό.
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