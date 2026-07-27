Ατύχημα σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη: Εργαζόμενη χτύπησε με βέλος συνάδελφό της στον λαιμό κατά τη διάρκεια ακροβατικού
ΚΟΣΜΟΣ
Τσίρκο Νέα Υόρκη Βέλος Βαλλίστρα Τραυματίας

Ατύχημα σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη: Εργαζόμενη χτύπησε με βέλος συνάδελφό της στον λαιμό κατά τη διάρκεια ακροβατικού

Το δίδυμο πραγματοποιούσε ένα ιδιαίτερα τολμηρό και απαιτητικό κόλπο, κατά το οποίο η γυναίκα έπρεπε να να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα σε έναν στόχο που κρατούσε ο άνδρας - Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Ατύχημα σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη: Εργαζόμενη χτύπησε με βέλος συνάδελφό της στον λαιμό κατά τη διάρκεια ακροβατικού
Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη, όταν κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού ένας εργαζόμενος χτυπήθηκε με βέλος στο λαιμό.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της 42χρονης Ana Daza Tavera και του 38χρονου Edwin Cuervo Rangel στο λούνα παρκ Orange County στο Wallkill. Οι δύο τους πραγματοποιούσαν ένα ιδιαίτερα τολμηρό και απαιτητικό ακροβατικό, κατά το οποία η 42χρονη πρέπει να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα στον στόχο που κρατάει ο 38χρονος. Ωστόσο, το βέλος δεν βρήκε τον στόχο και χτύπησε τον άνδρα στο λαιμό. «Τα καλά νέα είναι ότι τον χτύπησε ακριβώς στην άκρη του λαιμού. Δεν υπήρχε αίμα, τίποτα», τόνισε ο διευθυντής του Τσίρκου Murcia, Ringmaster Benjamin.

«Αναμένεται να αναρρώσει πλήρως»

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Rangel τραυματίστηκε και διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου, Alexander Murcia, μιλώντας στην εφημερίδα Hudson Valley Post, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι ο Rangel αναμένεται να «αναρρώσει πλήρως». «Οι σκέψεις μας είναι μαζί του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, και εκτιμούμε ειλικρινά την εξαιρετική φροντίδα που παρείχαν οι πρώτοι ανταποκριτές, η ιατρική ομάδα και όλοι όσοι βοήθησαν», υπογράμμισε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για το περιστατικό.

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης