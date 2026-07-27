Ατύχημα σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη: Εργαζόμενη χτύπησε με βέλος συνάδελφό της στον λαιμό κατά τη διάρκεια ακροβατικού

Το δίδυμο πραγματοποιούσε ένα ιδιαίτερα τολμηρό και απαιτητικό κόλπο, κατά το οποίο η γυναίκα έπρεπε να να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα σε έναν στόχο που κρατούσε ο άνδρας - Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση