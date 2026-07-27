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Παρά τρίχα τραγωδία στο Tour de France: Αθλητής σώθηκε από πτώση σε γκρεμό για λίγα εκατοστά, δείτε βίντεο
Παρά τρίχα τραγωδία στο Tour de France: Αθλητής σώθηκε από πτώση σε γκρεμό για λίγα εκατοστά, δείτε βίντεο
Νωρίτερα ο ίδιος αθλητής είχε πέσει, όταν γλίστρησε μέσα σε ένα σκοτεινό και βρεγμένο τούνελ
Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γλύτωσε την πτώση του σε γκρεμό χάρη στα προστατευτικά δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί στο επικίνδυνο σημείο της διαδρομής ο Αμερικανός ποδηλάτης Σεπ Κους στο 20ό ετάπ του Γύρου της Γαλλίας.
Το ατύχημα σημειώθηκε ενώ ο Κους πίεζε για να διεκδικήσει τη νίκη στο προτελευταίο στάδιο του Tour de France. Σε μια γρήγορη δεξιά στροφή υπολόγισε λανθασμένα την τροχιά του, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου και διέσχισε τρεις λωρίδες του δρόμου, πριν προσκρούσει στο χαμηλό προστατευτικό τοιχίο που χωρίζει τον δρόμο από την απότομη πλαγιά του βουνο και καταλήξει πάνω πάνω στα δίχτυα ασφαλείας, ενώ το ποδήλατό του ακινητοποιήθηκε στο ίδιο σημείο.
Βίντεο από το ατύχημα του δείχνει, ότι το δίχτυ ασφαλείας τελείωνε λίγα μόλις εκατοστά πιο πέρα, γεγονός που σημαίνει πως αν η πρόσκρουση στο τοιχίο είχε γίνει ελάχιστα αργότερα, ο Αμερικανός θα μπορούσε να είχε πέσει στον γκρεμό.
Ο αναλυτής του TNT Sports, Ματ Στίβενς, χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο των μέτρων ασφαλείας. «Αυτή θα μπορούσε να ήταν μια στιγμή ζωής ή θανάτου. Από την άλλη πλευρά του προστατευτικού διχτυού υπάρχει ένας απότομος γκρεμός. Οι διοργανωτές έκαναν εξαιρετική δουλειά και το φράγμα πιθανότατα του έσωσε τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η περιπέτεια του Κους όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το συμβάν. Νωρίτερα στο ίδιο ετάπ είχε ήδη πέσει, όταν γλίστρησε μέσα σε ένα σκοτεινό και βρεγμένο τούνελ, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Μετά τον τερματισμό, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε ξεπεράσει τα όριά του.
Παρά τα τραύματά του και το γεγονός ότι ήταν εμφανώς ματωμένος, ο Αμερικανός ανέβηκε ξανά στο ποδήλατό του, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και τερμάτισε στην τρίτη θέση της ειδικής διαδρομής.
Αργότερα αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή δεν είχε πλήρη διαύγεια, ωστόσο δεν πανικοβλήθηκε και αναγνώρισε ότι στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός που υπήρχαν τα προστατευτικά δίχτυα στο συγκεκριμένο σημείο.
Το ατύχημα σημειώθηκε ενώ ο Κους πίεζε για να διεκδικήσει τη νίκη στο προτελευταίο στάδιο του Tour de France. Σε μια γρήγορη δεξιά στροφή υπολόγισε λανθασμένα την τροχιά του, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου και διέσχισε τρεις λωρίδες του δρόμου, πριν προσκρούσει στο χαμηλό προστατευτικό τοιχίο που χωρίζει τον δρόμο από την απότομη πλαγιά του βουνο και καταλήξει πάνω πάνω στα δίχτυα ασφαλείας, ενώ το ποδήλατό του ακινητοποιήθηκε στο ίδιο σημείο.
Βίντεο από το ατύχημα του δείχνει, ότι το δίχτυ ασφαλείας τελείωνε λίγα μόλις εκατοστά πιο πέρα, γεγονός που σημαίνει πως αν η πρόσκρουση στο τοιχίο είχε γίνει ελάχιστα αργότερα, ο Αμερικανός θα μπορούσε να είχε πέσει στον γκρεμό.
Sepp Kuss crashed twice in the final kilometres. Once in the tunnel and then this crash, which cost him the lead. Richard Carapaz now in front. #TDF2026 https://t.co/cBbfZdpUGj pic.twitter.com/vFyml1bisk— René Bugner (@RNBWCV) July 25, 2026
Ο αναλυτής του TNT Sports, Ματ Στίβενς, χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο των μέτρων ασφαλείας. «Αυτή θα μπορούσε να ήταν μια στιγμή ζωής ή θανάτου. Από την άλλη πλευρά του προστατευτικού διχτυού υπάρχει ένας απότομος γκρεμός. Οι διοργανωτές έκαναν εξαιρετική δουλειά και το φράγμα πιθανότατα του έσωσε τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η περιπέτεια του Κους όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το συμβάν. Νωρίτερα στο ίδιο ετάπ είχε ήδη πέσει, όταν γλίστρησε μέσα σε ένα σκοτεινό και βρεγμένο τούνελ, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Μετά τον τερματισμό, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε ξεπεράσει τα όριά του.
«Ήμουν πραγματικά στα όριά μου και υπολόγισα λίγο λάθος τη στροφή. Μετά την πτώση στο τούνελ προσπαθούσα ακόμη να καλύψω πολύ χρόνο. Ήταν μια τρομακτική στιγμή. Ζητώ συγγνώμη από τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου που παρακολουθούσαν από το σπίτι. Έτσι είναι οι αγώνες», δήλωσε.
Así fue la primera caída de Sepp Kuss… pic.twitter.com/5RU2rE0uvF— #escapapodcast (@tribunaciclista) July 26, 2026
Παρά τα τραύματά του και το γεγονός ότι ήταν εμφανώς ματωμένος, ο Αμερικανός ανέβηκε ξανά στο ποδήλατό του, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και τερμάτισε στην τρίτη θέση της ειδικής διαδρομής.
Αργότερα αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή δεν είχε πλήρη διαύγεια, ωστόσο δεν πανικοβλήθηκε και αναγνώρισε ότι στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός που υπήρχαν τα προστατευτικά δίχτυα στο συγκεκριμένο σημείο.
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