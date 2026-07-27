Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε influencer με ψαροντούφεκο στα Φίτζι

Ο Χένρι δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από την επίθεση και αναφέρει πως νιώθει «τυχερός που έχω ακόμα το πόδι μου, που μπορώ να το χρησιμοποιώ και αναρρώνω»