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Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε influencer με ψαροντούφεκο στα Φίτζι
Βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε influencer με ψαροντούφεκο στα Φίτζι
Ο Χένρι δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από την επίθεση και αναφέρει πως νιώθει «τυχερός που έχω ακόμα το πόδι μου, που μπορώ να το χρησιμοποιώ και αναρρώνω»
Influencer δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε κατάδυση με μάσκα και αναπνευστήρα στα Φίτζι και παραλίγο να χάσει το πόδι του.
Ο Νεοζηλανδός Χένρι Γκιμπς ψάρευε όταν ο καρχαρίας του όρμηξε με δύτες που ήταν μαζί του στο σημείο να τον βγάζουν γρήγορα από τη θάλασσα και να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε τέσσερα χειρουργεία ενώ έβαλε μοσχεύματα δέρματος στο δεξί του πόδι, σύμφωνα με την Daily Mail.
Το πόδι του Χένρι είναι πλήρως λειτουργικό ενώ ο ίδιος δηλώνει πως ο καρχαρίας «βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον, κυνηγώντας την τροφή του».
«Είναι πιθανό η αναταραχή από το σκάφος, οι ήχοι των ψαροντούφεκων μας και η δραστηριότητα στο νερό να έκαναν σταδιακά αυτόν τον καρχαρία να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή να ενθουσιαστεί. Δεν θα μάθω ποτέ τι προκάλεσε την αλλαγή, αλλά τελικά άρχισε να κάνει κύκλους από κάτω μας, έγινε όλο και πιο ταραγμένος και μάλιστα όρμησε προς το σκάφος».
Δείτε το βίντεο:
Ο Χένρι δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από την επίθεση και αναφέρει πως νιώθει «τυχερός που έχω ακόμα το πόδι μου, που μπορώ να το χρησιμοποιώ και αναρρώνω».
«Προς το παρόν, απλώς νιώθω πολύ τυχερός και εκτιμώ ακόμα περισσότερο τη ζωή», έγραψε και στη συνέχεια έδωσε συμβουλές σε άτομα που μπορεί να βρεθούν στη θάλασσα παρουσία καρχαρία: «Αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε την κατάδυση και απομακρυνθείτε. Στους τροπικούς, προτιμήστε απλές μαύρες στολές κατάδυσης. Έχω ακούσει από τότε για αρκετά περιστατικά με γκρίζους καρχαρίες των υφάλων που αφορούσαν δύτες που φορούσαν στολές κατάδυσης με καμουφλάζ. Αν ένας καρχαρίας είναι ταραγμένος, απρόβλεπτος ή όλο και πιο επιθετικός, μην το αγνοήσετε. Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία».
Ο Νεοζηλανδός Χένρι Γκιμπς ψάρευε όταν ο καρχαρίας του όρμηξε με δύτες που ήταν μαζί του στο σημείο να τον βγάζουν γρήγορα από τη θάλασσα και να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε τέσσερα χειρουργεία ενώ έβαλε μοσχεύματα δέρματος στο δεξί του πόδι, σύμφωνα με την Daily Mail.
Το πόδι του Χένρι είναι πλήρως λειτουργικό ενώ ο ίδιος δηλώνει πως ο καρχαρίας «βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον, κυνηγώντας την τροφή του».
«Είναι πιθανό η αναταραχή από το σκάφος, οι ήχοι των ψαροντούφεκων μας και η δραστηριότητα στο νερό να έκαναν σταδιακά αυτόν τον καρχαρία να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή να ενθουσιαστεί. Δεν θα μάθω ποτέ τι προκάλεσε την αλλαγή, αλλά τελικά άρχισε να κάνει κύκλους από κάτω μας, έγινε όλο και πιο ταραγμένος και μάλιστα όρμησε προς το σκάφος».
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Χένρι δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από την επίθεση και αναφέρει πως νιώθει «τυχερός που έχω ακόμα το πόδι μου, που μπορώ να το χρησιμοποιώ και αναρρώνω».
«Προς το παρόν, απλώς νιώθω πολύ τυχερός και εκτιμώ ακόμα περισσότερο τη ζωή», έγραψε και στη συνέχεια έδωσε συμβουλές σε άτομα που μπορεί να βρεθούν στη θάλασσα παρουσία καρχαρία: «Αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε την κατάδυση και απομακρυνθείτε. Στους τροπικούς, προτιμήστε απλές μαύρες στολές κατάδυσης. Έχω ακούσει από τότε για αρκετά περιστατικά με γκρίζους καρχαρίες των υφάλων που αφορούσαν δύτες που φορούσαν στολές κατάδυσης με καμουφλάζ. Αν ένας καρχαρίας είναι ταραγμένος, απρόβλεπτος ή όλο και πιο επιθετικός, μην το αγνοήσετε. Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία».
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