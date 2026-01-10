Αιματοχυσία στο Ιράν: Γιατρός κάνει λόγο για 217 νεκρούς από τα επεισόδια, «βρισκόμαστε σε πόλεμο» λέει η Τεχεράνη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χαφεζιάν πρόσθεσε –σε μια δήλωση που αποτυπώνει το επίπεδο της έντασης– ότι «αν ο Τραμπ χτυπήσει μερικούς στρατώνες της αστυνομίας αντιμετώπισης ταραχών, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «στηρίζει τον γενναίο λαό του Ιράν»