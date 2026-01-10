«Βρισκόμαστε σε πόλεμο, δεν υπάρχει ειρήνη ούτε εκεχειρία» λέει Ιρανός αξιωματούχος, κατηγορεί το Ισραήλ για τις διαδηλώσεις
Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, κατηγορεί το Ισραήλ για την κρίση και χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «αστικό τρομοκρατικό μηχανισμό»
Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται «στη μέση ενός πολέμου», υποστηρίζοντας πως δεν υφίσταται ούτε ειρηνευτική κατάσταση ούτε εκεχειρία.
Σε δηλώσεις του, ο Λαριτζανί περιέγραψε τις εσωτερικές αναταραχές ως οργανωμένη απειλή, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «αστική, τρομοκρατική ομάδα», υιοθετώντας ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στις κινητοποιήσεις.
Παράλληλα, απέδωσε ευθέως την ευθύνη για την παρούσα κατάσταση στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ βρίσκεται πίσω από την κλιμάκωση της έντασης και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.
Οι δηλώσεις του ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης και ενισχύουν το κλίμα σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με την Ιράν να υιοθετεί ολοένα και πιο επιθετική ρητορική απέναντι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς αντιπάλους.
Iranian National Security Council Secretary Ali Larijani:— Clash Report (@clashreport) January 10, 2026
We are in the middle of a war. There has been neither peace nor a ceasefire.
Rioters are an urban quasi-terrorist group.
Israel is behind this current situation. pic.twitter.com/IQBn7b4I2N
