Τραμπ για Ιράν: «Έχει μεγάλα προβλήματα, αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, θα παρέμβουμε»
Σκληρές προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και καταστολής – «Δεν μιλάμε για χερσαία στρατεύματα, αλλά θα τους χτυπήσουμε εκεί που πονάει»
Ανοιχτές απειλές προς τις ιρανικές αρχές εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν και προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν εάν υπάρξει αιματοχυσία, χωρίς ωστόσο να αποκλείει σκληρή στρατιωτική απάντηση.
«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας και συνοδεύονται, σύμφωνα με αναφορές, από διακοπή του ίντερνετ σε εθνικό επίπεδο και εκτεταμένη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, ξεκαθαρίζοντας ότι ενδεχόμενη αιματηρή καταστολή θα προκαλέσει άμεση αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», τόνισε.
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει επισήμως στις απειλές της Ουάσινγκτον.
«Ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο πόλεων»Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις είναι ταχύτερες και βαθύτερες απ’ ό,τι αναμενόταν. «Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον «παρακολουθεί την κατάσταση από πολύ κοντά».
Trump: "Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible... We're watching... I made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved." pic.twitter.com/EpwoGFnL3r— Radio Australis (@freedom4UU) January 9, 2026
Άμεση προειδοποίηση προς την ΤεχεράνηΣε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις ιρανικές αρχές, καλώντας τις να μην καταφύγουν στη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών. «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Όχι χερσαία στρατεύματα, αλλά σκληρό χτύπημα»Διευκρινίζοντας το πλαίσιο μιας πιθανής αμερικανικής παρέμβασης, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο σφοδρών πληγμάτων. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει», ανέφερε.
