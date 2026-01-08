Εξέγερση κατά των μουλάδων στο Ιράν: Μεγάλες διαδηλώσεις, πολίτης έριξε αυτοκίνητο πάνω σε αστυνομικούς, χωρίς Ίντερνετ η χώρα

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων, λέει ΜΚΟ - Καλεί σε νέες διαδηλώσεις ο Ρεζά Παχλαβί, ενώ το καθεστώς Χαμενεΐ προσπαθεί να αντέξει τη νέα πίεση μετά τον 12ημερο πόλεμο του καλοκαιριού με το Ισραήλ