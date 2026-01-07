Φλέγεται το Ιράν για 11η ημέρα: 36 νεκροί, 2.000 συλλήψεις, η Τεχεράνη «βλέπει» ξένους πράκτορες και μισθοφόρους πίσω από τις διαδηλώσεις, δείτε βίντεο

Η ιρανική ηγεσία, ήδη αντιμέτωπη με εσωτερικές αναταραχές και πολλαπλές κρίσεις, θεωρεί ότι υπάρχει «δάκτυλος» των ΗΠΑ και του Ισραήλ πίσω από το «κύμα» διαδηλώσεων και μιλά για «ταραχοποιούς, που βοηθούν τον εχθρό» - Η Αυστραλία ζητά από τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν τη χώρα