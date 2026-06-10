Ινδονήσιος σκότωσε την πεθερά του με δηλητηριασμένα «σουβλάκια» και προσπάθησε να ενοχοποιήσει την κουνιάδα του

Παρήγγειλε το φαγητό χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία της μικρότερης κόρης του θύματός του - Ένιωθε πως η πεθερά του δεν τον σεβόταν, λένε ερευνητές σχετικά με το κίνητρο