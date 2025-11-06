Κακιά γυναίκα η Πελόζι, προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στις ΗΠΑ με την απόσυρσή της, λέει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης πως η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της
Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη και μοναδική γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ και μία από τις ισχυρότερες μορφές των Δημοκρατικών εδώ και δεκαετίες, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για επανεκλογή το 2027. Σχολιάζοντας την απόφασή της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της.
«Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρώην πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η Πελόζι είναι σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο (2017-2021), όταν ήταν και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Βουλή προχώρησε δύο φορές σε διαδικασία παραπομπής του προέδρου. Μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, το γραφείο της Πελόζι λεηλατήθηκε και το προσωπικό της τρομοκρατήθηκε, γεγονός που όξυνε περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση με τον Τραμπ.
