Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ

Τα πλοία είναι πλωτοί αγωγοί, μπορείτε να τα έχετε άμεσα με χαμηλότερο κόστος, είπε ο Γιώργος Προκοπίου στον Νταγκ Μπέργκαμ - Νίκος Τσάκος: «Ιστορική» η συνάντηση - Έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις Ναυτικές Ακαδημίες των ΗΠΑ, είπε η Μαρία Αγγελικούση - Τι είπαν οι υπόλοιποι