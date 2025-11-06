Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων

Κλείσιμο

von Habsburg-Lothringen

Το 1918, καθώς ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του, ο- αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας και μέλος της δυναστείας των Αψβούργων - αντιλήφθηκε ότι το τέλος της αυτοκρατορίας πλησίαζε.Ο Κάρολος, ανιψιός του, του οποίου η δολοφονία είχε πυροδοτήσει τη σύγκρουση, αναγνώρισε τις αυξανόμενες απειλές από τους Μπολσεβίκους και τους αναρχικούς. Για να προστατεύσει τα κοσμήματα που οι Αψβούργοι κατείχαν για αιώνες, ταΈνα από τα διαμάντια της συλλογής ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο: είναισε σχήμα αχλαδιού και κίτρινη απόχρωση. Πριν από την οικογένεια των Αψβούργων, το διαμάντι ανήκε στην οικογένεια των Μεδίκων, τους ηγεμόνες της Φλωρεντίας.Το διαμάντι απέκτησε μυθική διάσταση όταν, λίγο καιρό μετά την εξορία του Καρόλου και της οικογένειάς του στην Ελβετία, θεώρησαν ότιΓια δεκαετίες, κυκλοφορούσαν φήμες ότιή ίσως κοπεί ξανά. Πολλές ταινίες και μυθιστορήματα, όπως το “The Imperfects”, έχουν βασίσει την πλοκή τους στην εξαφάνισή του.Ωστόσο, η πραγματική ιστορία για το τι συνέβη με το διαμάντι, που αποκαλύπτεται για πρώτη φορά από τους απογόνους του Κάρολου Α', είναι ότιΑπό τη στιγμή που η οικογένεια έφυγε από την Αυστρία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το διαμάντι φυλάσσεται σε θυρίδα τράπεζας στον Καναδά, σύμφωνα με τρεις συγγενείς των Αψβούργων, οι οποίοι τον περασμένο μήνα προσκάλεσαν δημοσιογράφους των New York Times να επιθεωρήσουν το διαμάντι και άλλα κοσμήματα.Ο Karl von Habsburg-Lothringen, εγγονός του Κάρολου Α', δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το μυστικό κρατήθηκε σεβόμενοι την επιθυμία της συζύγου του Κάρολου, αυτοκράτειρας Ζίτα. Η Ζίτα αποκάλυψε την τοποθεσία του διαμαντιού μόνο σε δύο άτομα - τους γιους της, Ρόμπερτ και Ροντόλφο - και τους ζήτησε να το διατηρήσουναπό τον θάνατο του Καρόλου το 1922. Πριν πεθάνουν, οι δύο αδελφοί πέρασαν την πληροφορία στους δικούς τους γιους, σύμφωνα με την οικογένεια.Τα επόμενα χρόνια, κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε για το διαμάντι, η οικογένειαπροκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλειά του. «Όσο λιγότεροι γνωρίζουν γι’ αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια», δήλωσε ο, προσθέτοντας ότι μόλις πρόσφατα ανακάλυψε την ύπαρξη των κοσμημάτων από τους δύο ξαδέλφους του, γιους του Ρόμπερτ και του Ροντόλφο.Ωστόσο, τώρα που η υπόσχεση έχει τηρηθεί, η οικογένεια θέλεικαι άλλα κοσμήματα στον Καναδά, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη χώρα που υποδέχτηκε την αυτοκράτειρα Ζίτα και τα παιδιά της.