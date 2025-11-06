Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ο 61χρονος σταρ ζητά αποζημίωση, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του για το γαλλικό οινοποιείο
Αγωγή κατά της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε ο Μπραντ Πιτ, ζητώντας 35 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης του πρώην ζευγαριού για το Château Miraval, σύμφωνα με νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο και εξασφάλισε το PEOPLE.
Στις 29 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του Πιτ παρουσίασε επικοινωνίες προς και από την ομάδα της Τζολί σχετικά με την πώληση, το 2021, του μεριδίου της στο οινοποιείο τους. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται ένα email από τον Νοέμβριο του 2023, στο οποίο οι δικηγόροι της 50χρονης σταρ απαντούσαν σε προηγούμενη αγωγή του Πιτ που φέρεται να αφορά αποζημιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων.
«Το βάρος οποιασδήποτε παραγωγής (εγγράφων) είναι ζήτημα που ο ίδιος ο κ. Πιτ δημιούργησε — μηνύει την κ. Τζολί για αποζημιώσεις 35 εκατομμυρίων δολαρίων», έγραψαν τότε οι δικηγόροι της ηθοποιού. «Ως εκ τούτου, οφείλει να επωμιστεί το κόστος παραγωγής των εγγράφων που θα δείξουν (ή δεν θα δείξουν) αυτές τις ζημίες».
Σε email που έστειλε τον Οκτώβριο του 2023 η ομάδα της Τζολί αναφέρεται επίσης ότι ο Μπραντ Πιτ «επιδιώκει διαρκείς αποζημιώσεις για την υποτιθέμενη βλάβη σχετικά με τη λειτουργία του Miraval».
Από την άλλη, η νομική ομάδα του 61χρονου ηθοποιού υποστηρίζει ότι, λίγους μήνες μετά την πώληση του μεριδίου της Τζολί, η ομάδα της πρότεινε μια ευρύτερη ρήτρα μη δυσφήμισης στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου τους.
Ο Πιτ είχε καταθέσει αγωγή το 2022, ισχυριζόμενος ότι η πρώην σύζυγός του πώλησε το μερίδιό της στο Miraval στην εταιρεία Tenute del Mondo, παρά μια προηγούμενη συμφωνία ότι κανείς τους δεν θα το έκανε χωρίς τη συναίνεση του άλλου. Η Τζολί αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας και απάντησε καταθέτοντας ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Μπραντ Πιτ «διενεργεί έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον της».
Η Τζολί υποστηρίζει επίσης ότι ο Πιτ αρνήθηκε να εξαγοράσει το μερίδιό της επειδή εκείνη δεν δεχόταν να υπογράψει NDA (συμφωνία μη αποκάλυψης) «σχεδιασμένο να την εξαναγκάσει σε σιωπή σχετικά με την κακοποίηση και τη συγκάλυψη», αναφερόμενη σε περιστατικό ιδιωτικής πτήσης το 2016, όπου ο Πιτ φέρεται να είχε προχωρήσει σε λεκτική και σωματική κακοποίηση προς την οικογένειά του. Ο Πιτ δεν κατηγορήθηκε τελικά από τις αρχές, καθώς η Τζολί αρνήθηκε να προχωρήσει σε μήνυση.
Πρόσφατα, η Αντζελίνα Τζολί επικαλέστηκε το απόρρητο επικοινωνίας δικηγόρου–πελάτη για να μην προσκομίσει αμφισβητούμενα έγγραφα, κάτι που η πλευρά του πρώην συζύγου της θεωρεί ως αθέμιτη απόκρυψη πληροφοριών. Στις 27 Οκτωβρίου οι δικηγόροι του Πιτ επανήλθαν αιτούμενοι την προσκόμιση 22 εγγράφων της. Η επόμενη ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου.
Σε δήλωσή του προς το PEOPLE, ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, ανέφερε: «Το υπόμνημα του κ. Πιτ δεν απαντά στα επιχειρήματά μας και συνεχίζει να βασίζεται σε εικασίες και υποθέσεις — με μοναδικό σκοπό να εισβάλει στις προνομιακές επικοινωνίες της με τους δικηγόρους της. Αυτό επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι αυτή η αγωγή είναι η εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να παρενοχλεί και να ελέγχει την Αντζελίνα Τζολί. Αναμένουμε την επικείμενη ακρόαση».
Brad Pitt Reveals 2023 Email from Angelina Jolie's Attorneys in New Filing, Alleging He Is Suing Her for $35M Over Winery Sale https://t.co/b6qhqngLx2— People (@people) November 6, 2025
