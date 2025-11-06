Η Νάνσι Πελόζι αποχωρεί από το Κογκρέσο το 2027 - Το τέλος μιας σημαντικής πολιτικής εποχής για τους Δημοκρατικούς

Στη διάρκεια της καριέρας της, διαμόρφωσε ένα Κόμμα Δημοκρατικό πιο αριστερό και πιο πειθαρχημένο. Διατήρησε σφιχτό έλεγχο στις ψηφοφορίες, απέφυγε ήττες στο Κογκρέσο και δεν αντιμετώπισε ποτέ σοβαρή εσωκομματική πρόκληση. Η επιρροή της επεκτάθηκε πέρα από τη νομοθεσία - στην ίδια την πολιτική κουλτούρα της Ουάσιγκτον. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δύναμη, την αντοχή και τη διαχείριση ισχύος μέσα στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.Με την αποχώρησή της, κλείνει ένα κεφάλαιο σχεδόν 40 ετών.αφήνει πίσω της την εικόνα μιας πολιτικού που επαναπροσδιόρισε την εξουσία των Δημοκρατικών, διαμόρφωσε στρατηγική, αντιμετώπισε προέδρους και επέβαλε κανόνες - πάντα με τον δικό της τρόπο.