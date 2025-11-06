Η Νάνσι Πελόζι αποχωρεί από το Κογκρέσο το 2027 - Το τέλος μιας σημαντικής πολιτικής εποχής για τους Δημοκρατικούς
Η Νάνσι Πελόζι αποχωρεί από το Κογκρέσο το 2027 - Το τέλος μιας σημαντικής πολιτικής εποχής για τους Δημοκρατικούς
Στο μήνυμά της στα social media, η πρώτη και μοναδική γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, τόνισε πως προσβλέπει «με ευγνωμοσύνη» στον τελευταίο χρόνο της θητείας της
Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη και μοναδική γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ και μία από τις ισχυρότερες μορφές των Δημοκρατικών εδώ και δεκαετίες, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για επανεκλογή το 2027.
Σε βίντεο διάρκειας αρκετών λεπτών, που δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Πέμπτης, η 85χρονη Πελόζι δήλωσε: «Δεν υπήρξε μεγαλύτερη τιμή για μένα από το να στέκομαι στο βήμα της Βουλής και να λέω: “Μιλώ εκ μέρους του λαού του Σαν Φρανσίσκο”. Αγάπησα πραγματικά την υπηρεσία μου στο Κογκρέσο και πάντοτε σεβάστηκα το άσμα του Αγίου Φραγκίσκου – “Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης σου”. Γι’ αυτό θέλω εσείς, οι συμπολίτες μου στο Σαν Φρανσίσκο, να το μάθετε πρώτοι: δεν θα διεκδικήσω ξανά έδρα στο Κογκρέσο».
Στο μήνυμά της, τόνισε πως προσβλέπει «με ευγνωμοσύνη» στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, καλώντας τους κατοίκους της πόλης να «γνωρίζουν τη δύναμή τους». «Γράψαμε ιστορία, προοδεύσαμε και οδηγήσαμε τον δρόμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, συμμετέχοντας ενεργά στη Δημοκρατία μας και υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά της Αμερικής» είπε χαρακτηριστικά.
Η ανακοίνωση έβαλε τέλος σε εβδομάδες έντονης φημολογίας σχετικά με την πρόθεσή της να αποχωρήσει ύστερα από 38 χρόνια στο Κογκρέσο. Η Πελόζι είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 1987 και το 2007 έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής, θέση που κατείχε ξανά μετά τις εκλογές του 2018. Παρέμεινε μέχρι σήμερα η μοναδική γυναίκα που κράτησε το σφυρί της προέδρου.
Η ανακοίνωση ήρθε δύο ημέρες μετά από μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές επιτυχίες των Δημοκρατικών που το ίδιο της κόμμα της πιστώνει -την ευρεία νίκη στο δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια που αναδιαμορφώνει τον εκλογικό χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Σύμφωνα με συνεργάτες της, η ίδια συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία υπέρ του μέτρου.
Τα τελευταία χρόνια αφιέρωσε το έργο της στην «αντίσταση» απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συγκρούστηκε επανειλημμένα. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Βουλή προχώρησε δύο φορές σε διαδικασία παραπομπής του προέδρου, ενώ η ίδια έγινε διεθνώς γνωστή για τη σκηνή όπου έσκισε δημοσίως το κείμενο της ομιλίας του στην Κατάσταση του Έθνους το 2020.
Μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, το γραφείο της Πελόζι λεηλατήθηκε και το προσωπικό της τρομοκρατήθηκε - ένα γεγονός που όξυνε περαιτέρω την πολιτική τους αντιπαράθεση.
Η πολιτική της διαδρομή, ωστόσο, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Γεννημένη στη Βαλτιμόρη, κόρη δημάρχου και αδελφή πολιτικού, η Πελόζι μεγάλωσε μέσα στους διαδρόμους της εξουσίας. Από τα πρώτα της βήματα στη δεκαετία του ’80, επικέντρωσε τη δράση της στην καταπολέμηση της επιδημίας HIV/AIDS. Κατά τη διάρκεια της θητείας της ψήφισε κατά του πολέμου στο Ιράκ και κατά της παραπομπής του Μπιλ Κλίντον. Το 2007, όταν ανέλαβε την προεδρία της Βουλής, δήλωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή για το Κογκρέσο και για τις γυναίκες αυτής της χώρας. Περιμέναμε πάνω από 200 χρόνια γι’ αυτή τη μέρα». Υπό την ηγεσία της, οι Δημοκρατικοί πέρασαν μείζονες νομοθεσίες - με σημαντικότερη το πρόγραμμα υγείας Affordable Care Act, το οποίο θεωρείται δικό της πολιτικό έργο. Η Πελόζι συνεργάστηκε στενά με τον Τζο Μπάιντεν, στηρίζοντας τη χρηματοδότηση για την ανάκαμψη μετά την πανδημία, αν και το 2024 ήταν μεταξύ εκείνων που τον προέτρεψαν να αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία, αμφιβάλλοντας για τις εκλογικές του πιθανότητες απέναντι στον Τραμπ.
Στη διάρκεια της καριέρας της, διαμόρφωσε ένα Κόμμα Δημοκρατικό πιο αριστερό και πιο πειθαρχημένο. Διατήρησε σφιχτό έλεγχο στις ψηφοφορίες, απέφυγε ήττες στο Κογκρέσο και δεν αντιμετώπισε ποτέ σοβαρή εσωκομματική πρόκληση. Η επιρροή της επεκτάθηκε πέρα από τη νομοθεσία - στην ίδια την πολιτική κουλτούρα της Ουάσιγκτον. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δύναμη, την αντοχή και τη διαχείριση ισχύος μέσα στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
Με την αποχώρησή της, κλείνει ένα κεφάλαιο σχεδόν 40 ετών.
Η Νάνσι Πελόζι αφήνει πίσω της την εικόνα μιας πολιτικού που επαναπροσδιόρισε την εξουσία των Δημοκρατικών, διαμόρφωσε στρατηγική, αντιμετώπισε προέδρους και επέβαλε κανόνες - πάντα με τον δικό της τρόπο.
