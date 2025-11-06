«Σπουδαίο γεγονός για την Αμερική - Είναι κακιά και διεφθαρμένη» - Πώς υποδέχτηκε ο Τραμπ την ανακοίνωση της Πελόζι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Νάνσι Πελόζι

«Σπουδαίο γεγονός για την Αμερική - Είναι κακιά και διεφθαρμένη» - Πώς υποδέχτηκε ο Τραμπ την ανακοίνωση της Πελόζι

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει τα αισθήματα που τρέφει για τη Νάνσι Πελόζι

«Σπουδαίο γεγονός για την Αμερική - Είναι κακιά και διεφθαρμένη» - Πώς υποδέχτηκε ο Τραμπ την ανακοίνωση της Πελόζι
«Ένα σπουδαίο γεγονός για την Αμερική». Με αυτή τη φράση υποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση της Νάνσι Πελόζι να μην υποβάλει ξανά υποψηφιότητα για το Κογκρέσο το 2027.

Η Πελόζι είχε προηγουμένως ανακοινώσει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους ψηφοφόρους στο Σαν Φρανσίσκο ότι δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο για μια νέα θητεία.

«Η αποχώρηση της Νάνσι Πελόζι είναι ένα σπουδαίο γεγονός για την Αμερική. Ήταν κακιά, διεφθαρμένη και επικεντρωμένη μόνο σε ό,τι ήταν κακό για τη χώρα μας. Έχασε γρήγορα τον έλεγχο του κόμματός της και δεν τον ανέκτησε ποτέ. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν που προσπάθησε να με καθαιρέσει δύο φορές, χωρίς επιτυχία. Η Νάνσι Πελόσι είναι μια υπερβολικά υπερεκτιμημένη πολιτικός», δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλιό του στο Fox News.



Η Νάνσι Πελόζι είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος, έχοντας ηγηθεί της Βουλής των Αντιπροσώπων και αποτελώντας την κύρια αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.


