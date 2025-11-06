Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο

Ιστορική συμφωνία

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η

επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η

συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ευχαρίστησε τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν αντίστοιχα, αλλά και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, αλλά και όλους όσοι κάθισαν στο τραπέζι για την υπογραφή της συμφωνίας. «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό

που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κάτι ουσιώδες, καθώς απαντά σε άλλα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, γεγονός απολύτως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια.

«Είστε όλοι μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε», είπε. Μάλιστα, η κυρία Γκιλφόιλ προανήγγειλε και άλλες εντυπωσιακές ενέργειες. «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών,

υπογράμμισε ότι

η ελληνοαμερικανική σχέση έχει αποκτήσει «υπαρξιακή διάσταση» για την ελληνική οικονομία, καθώς «πριν από 15 χρόνια η προσέλκυση αμερικανικού κεφαλαίου ήταν δύσκολη υπόθεση — σήμερα, το ενδιαφέρον είναι ισχυρό και αμοιβαίο». «Η Ελλάδα επέστρεψε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάληψη της διαχείρισης του εν λόγω μπλοκ από την Energean Hellas έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 κατόπιν εισήγησης της ΕΔΕΥΕΠ και σύμφωνης γνώμης του ΥΠΕΝ, οπότε και απέκτησε το μερίδιο 50% που κατείχε η Τotal στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και κατέστη, παράλληλα, Διαχειριστής (Οperator) στη συγκεκριμένη παραχώρηση.Η εταιρεία, μέσω της εξαγοράς του τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Edison, ανέλαβε επιπλέον το 25%, οπότε το συνολικό ποσοστό της στην παραχώρηση ανήλθε στο 75%. Μερίδιο 25% στην παραχώρηση ανήκε στην HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα (πρώην όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων). Η διαδικασία αυτή, ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, το Δεκέμβριο του 2021, κατόπιν άμεσων ενεργειών της ΕΔΕΥΕΠ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Το 2022, εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία η τρισδιάστατη (3D) σεισμογραφική έρευνα από το ερευνητικό σκάφος Ramform Hyperion (ναυαρχίδα της PGS, σήμερα TGS) η οποία ουσιαστικά χαρτογράφησε όλο το μπλοκ. Οι έρευνες εκτελέστηκαν, εφαρμόζοντας παράλληλα τα πλέον αυστηρά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας τα οποία η ΕΔΕΥΕΠ παρακολούθησε και επιβεβαίωσε στο πεδίο με δικούς της εξιδεικευμένους παρατηρητές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την έρευνα αυτή η κοινοπραξία υπερέβη σημαντικά την αρχικά συμφωνημένη ελάχιστη οικονομική υποχρέωση για έρευνες στο μπλοκ, μια απόφαση που σήμερα αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα.«Όταν υπάρχει αφθονία ενέργειας, οι άνθρωποι ευημερούν. Αν είστε σε αυτό το δωμάτιο, είστε μέρος της λύσης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ,Το μέλλον είναι εξαιρετικά λαμπρό. Αυτό ξεκινά με καλή ηγεσία, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κάνει καταπληκτική δουλειά, οι υπουργοί του έχουν γίνει φίλοι μας, είπε ο κ. Μπέργκαμ και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στον Κάθετο Διάδρομο.«Έχουμε κοινές αξίες για όλα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Μιλήσαμε για την ειρήνη και την ευημερία. Όλα αυτά βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε ενέργεια στους φίλους και τους συμμάχους μας θα το κάνουμε», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών.«Ιστορική» χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη σύντομη τοποθέτηση που έκανε στη Σύνοδο. Δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία, η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».