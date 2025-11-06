Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ

Η Shein ανακοίνωσε ότι απέσυρε άμεσα τακαι ξεκίνησε εσωτερική, ωστόσο ο Λεσκίρ δήλωσε πως, εάν αυτά επιστρέψουν στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση «θα κινηθεί για να απαγορεύσειτην είσοδο της εταιρείας στη γαλλική αγορά».Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν το προγραμματισμένο άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο, εντός του πολυκαταστήματος BHV Marais, κίνηση που έχει ήδη προκαλέσειαπό οργανώσεις, πολιτικούς και άλλες εταιρείες μόδας.Η Shein έχει βρεθεί επανειλημμένα στοτων γαλλικών αρχών. Το 2025 έχει δεχθεί πρόστιμα ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που αφορούν ψευδή διαφήμιση, διαδικτυακά cookies και μη δήλωση μικροπλαστικών στα προϊόντα της.