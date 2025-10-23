Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, οι Aρχές βρήκαν τη σορό 56χρονου που αγνοούνταν
Βρέθηκε σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την περιοχή όπου χάθηκε - Ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που αγνοούνται και είχε ήδη δηλωθεί επίσημα νεκρός
Το πτώμα ενός 56χρονου βρέθηκε θαμμένο μέσα στη λάσπη έναν χρόνο αφού παρασύρθηκε από τις φονικές πλημμύρες που είχαν πλήξει τη νοτιοανατολική Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.
Σχεδόν 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χείμαρροι σάρωσαν σπίτια, υπόγειους χώρους στάθμευσης και οχήματα στα περίχωρα της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας, την 29η Οκτωβρίου πέρυσι.
Ο άνδρας ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που εξακολουθούσαν να αγνοούνται και είχε ήδη δηλωθεί επίσημα νεκρός, σύμφωνα με ένα δικαστήριο στην Καταρόχα, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες.
Το πτώμα του 56χρονου ανακαλύφθηκε χθες κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στην πόλη Μανίσες, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Πεντράλμπα, απ’ όπου χάθηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση. Βάσει του ισπανικού νόμου, δικαστές καλούνται κατά την εύρεση πτωμάτων.
Το ίδιο δικαστήριο, υπό τη δικαστίνα Νουρία Ρουίθ, έχει αναλάβει την ανακριτική διαδικασία σχετικά με την καθυστερημένη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις πλημμύρες, μεταξύ των χειρότερων φυσικών καταστροφών στη σύγχρονη ιστορία.
A un año de la dana, los análisis de ADN han confirmado que el cadáver localizado el pasado martes en el cauce del río Turia pertenece a una de las tres personas desaparecidas tras la riada https://t.co/9QB4QrN91h— EL PAÍS (@el_pais) October 23, 2025
