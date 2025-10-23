Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας

Οι αστυνομικοί έχουν πάρει ήδη καταθέσεις από μάρτυρες που είδαν το κορίτσι να καταρρέει και όσα είχαν προηγηθεί μέσα στο κλαμπ - Η κατάθεση 24χρονου εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή αφού περιγράφει λεπτομερώς τα τελευταία λεπτά πριν το κορίτσι χάσει τις αισθήσεις του