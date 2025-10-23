Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη - Είσαι υστερική, της είπε η Ντόρα
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη - Είσαι υστερική, της είπε η Ντόρα
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξεμάνη όταν άρχισε να συζητείται ο «χρονοκόφτης» στα μικρόφωνα της Ολομέλειας της Βουλής
Μπάχαλο επικράτησε στην αίθουσα συνεδρίασης των μελών της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά πάντων με αφορμή την απόφαση να επιβληθεί “χρονοκόφτης” στα μικρόφωνα της Ολομέλειας.
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν όπως καταγγέλουν μέλη της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θεώρησε σκόπιμο να υψώσει το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να βιντεοσκοπήσει - φωτογραφήσει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα, η κα Μπακογιάννη όπως περιέγραψαν αυτήκοοι μάρτυρες, αποκάλεσε “υστερική” την κα Κωνσταντοπούλου.
Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην βουλευτή και πρώην υπουργό της ΝΔ απευθύνοντας βαρύτατες κατηγορίες για την υπόθεση Siemens για το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε όχημα της ασφάλειάς της κ.α. Σε εκείνο το σημείο η κα Μπακογιάννη γύρισε την καρέκλα της και την κοιτούσε με αποτέλεσμα η κα Κωνσταντοπούλου να σηκώσει το κινητό της και να την καταγράψει. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της Βουλής Ολγα Γεροβασίλη η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα.
«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μπει και η ίδια στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!” είπε ενώ επέκτεινε την κριτική της προς το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι “ξεπλένουν” την κυβέρνηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν όπως καταγγέλουν μέλη της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θεώρησε σκόπιμο να υψώσει το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να βιντεοσκοπήσει - φωτογραφήσει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα, η κα Μπακογιάννη όπως περιέγραψαν αυτήκοοι μάρτυρες, αποκάλεσε “υστερική” την κα Κωνσταντοπούλου.
Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην βουλευτή και πρώην υπουργό της ΝΔ απευθύνοντας βαρύτατες κατηγορίες για την υπόθεση Siemens για το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε όχημα της ασφάλειάς της κ.α. Σε εκείνο το σημείο η κα Μπακογιάννη γύρισε την καρέκλα της και την κοιτούσε με αποτέλεσμα η κα Κωνσταντοπούλου να σηκώσει το κινητό της και να την καταγράψει. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της Βουλής Ολγα Γεροβασίλη η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα.
«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μπει και η ίδια στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!” είπε ενώ επέκτεινε την κριτική της προς το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι “ξεπλένουν” την κυβέρνηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα