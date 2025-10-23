Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη - Είσαι υστερική, της είπε η Ντόρα