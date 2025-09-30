Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Η 37χρονη Τζουν Μπάιναν είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιήσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος - Γείτονες είπαν ότι τους είχε εξομολογηθεί ότι βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση
Φρικτό θάνατο από τα χέρια του 25χρονου συζύγου της φέρεται να βρήκε μια 35χρονη γυναίκα από τη Σκωτία καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας που συνελήφθη σκότωσε και στη συνέχεια διαμέλισε τη γυναίκα επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά που είχε πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Το έγκλημα με θύμα την Τζουν Μπάιναν και δράστη τον Τζόναθαν Άντονι Ρεντέρι σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες με αιτία θανάτου τις «τραυματικές κακώσεις στον αυχένα» του θύματος.
Σύμφωνα με την Daily Mail η 37χρονη, η οποία ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιήσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος, δολοφονήθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες όπου είχε ιδρύσει πέρυσι τη δική της εταιρεία (Renteria Paralegal Services) που ειδικευόταν στο μεταναστευτικό δίκαιο.
Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν πως ο 25χρονος ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία ακολούθησε διαφωνία του ζευγαριού σχετικά με την «αποτυχία της να χάσει βάρος μετά την εγκυμοσύνη της». Μετά τον καβγά η 37χρονη άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της λέγοντας στον 25χρονος ότι δεν θα τον άφηνε ποτέ να ξαναδεί την κόρη του. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τότε ο 25χρονος παραδέχτηκε ότι «έκανε μια λαβή στραγγαλισμού από πίσω» πριν να σκοτώσει την σύζυγό του.
Η άτυχη Τζουν εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά στις 4 Σεπτεμβρίου με τον σύζυγό της να φεύγει από το σπίτι τους την επόμενη μέρα, μέσα στη νύχτα, κρατώντας το παιδί τους.
Λίγες ώρες αργότερα, είδαν τον 25χρονο με σακούλες σκουπιδιών, με τους εισαγγελείς να λένε ότι αφού άφησε την κόρη του στο σπίτι των γονιών του, επέστρεψε στο σπίτι και διαμέλισε το πτώμα της συζύγου του.
Γείτονες του ζευγαριού δήλωσαν ότι η 37χρονης τους είχε εξομολογηθεί ότι βρισκόταν σε μια κακοποιητική σχέση προσθέτοντας ότι ο 25χρονος «σχολίαζε συνεχώς το σώμα και το βάρος της».
