Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, φέρεται να έχει απομακρυνθεί λόγω φορτωμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων – Ο μουσικός έχει ήδη μετακομίσει, ενώ η ηθοποιός παραμένει με τα παιδιά στην οικογενειακή κατοικία
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 19 χρόνια γάμου, όπως επιβεβαιώνεται από αμερικανικά μέσα. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.
Το ζευγάρι ξεκίνησε τις δημόσιες εμφανίσεις και δημοσιοποίησε τον αρραβώνα του ένα χρόνο αργότερα λίγο πριν παντρευτούν στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο του 2006.
Τους πρώτους μήνες του γάμου τους, η Κίντμαν είχε καταφέρει να κινητοποιήσει τον τραγουδοποιό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, πείθοντας τον να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.
Στα χρόνια που ακολούθησαν ο τραγουδιστής ανέφερε συχνά πως όφειλε την απεξάρτηση του στην σύζυγό του.
Το ζευγάρι ήταν μια από τις τακτικές παρουσίες στο κόκκινο χαλί μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το Met Gala και τα Βραβεία Όσκαρ.
Επαγγελματικές υποχρεώσεις και απομάκρυνσηΗ τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Ιούνιο, όταν παρακολούθησαν μαζί αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Έκτοτε, ο Έρμπαν έχει βρεθεί κυρίως σε περιοδεία με το «High and Alive World Tour», ενώ ετοιμάζεται να εμφανιστεί στην Πενσιλβάνια. Η Κίντμαν και οι κόρες τους παραμένουν στο Νάσβιλ, στην κατοικία αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αγοράσει μαζί.
Η γνωριμία τουςΗ 58χρονη Κίντμαν και ο 57χρονος Έρμπαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 στο γκαλά “G'Day USA” στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση που προωθούσε την κοινή τους πατρίδα, την Αυστραλία.
Οι προηγούμενες σχέσειςΗ Κίντμαν υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ για έντεκα χρόνια, από το 1990 έως το 2001, με τον οποίο υιοθέτησαν δύο παιδιά, την Ισαμπέλα, 32 ετών, και τον Κόνορ, 30 ετών.
Παρά το διαζύγιο που φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, άνθρωποι κοντά στο ζευγάρι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναβρούν κοινό δρόμο στο μέλλον.
