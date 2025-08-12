Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα
Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα
Οι επιθέσεις έγιναν στους αιθέρες της περιφέρειας Ραστόφ και στο Στάβραπαλ Κράι
Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Ραστόφ και στο Στάβραπαλ Κράι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Γενικά, το υπουργείο ανακοινώνει πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Γενικά, το υπουργείο ανακοινώνει πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Τέσσερις φωτιές σε Κεφαλονιά, Φωκίδα, Βόνιτσα και Ζάκυνθο - Εκκενώθηκαν οικισμοί, διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
Δραματική καταδίωξη στη Νέα Υόρκη: Γυναίκα αστυνομικός βούτηξε στο νερό για να πιάσει κλέφτη - Προσπάθησε να την πνίξει, την έσωσε ο συνάδελφός της
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Τέσσερις φωτιές σε Κεφαλονιά, Φωκίδα, Βόνιτσα και Ζάκυνθο - Εκκενώθηκαν οικισμοί, διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
Δραματική καταδίωξη στη Νέα Υόρκη: Γυναίκα αστυνομικός βούτηξε στο νερό για να πιάσει κλέφτη - Προσπάθησε να την πνίξει, την έσωσε ο συνάδελφός της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα