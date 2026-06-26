Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η συνάντησή του με Μητσοτάκη

Ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης Αδριανός Γολέμης συνομίλησε με τον πρωθυπουργό για την ιστορική πρώτη εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διάστημα - Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η αποστολή