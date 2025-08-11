Γκάφα του Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν… στη Ρωσία»
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Αλάσκα

Γκάφα του Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν… στη Ρωσία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε να μην γνωρίζει σε ποια χώρα ανήκει η περιοχή όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του

Γκάφα του Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν… στη Ρωσία»
Αγεωγράφητος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη εφ’όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα σχετικά με την απόφαση να κατεβάσει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Σε ερώτημα που του τέθηκε για τη συνάντηση την προσεχή Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίστηκε να μην γνωρίζει πού ακριβώς θα πάει.

«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή», είπε και πρόσθεσε ότι εκεί είναι μάλλον καλύτερα από την αμερικανική πρωτεύουσα: «Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο επικίνδυνη, βρώμικη και αηδιαστική είναι. Αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα έχει καλυφθεί με γκράφιτι».

Η Αλάσκα ήταν μέρος της Ρωσίας ως το 1867 όταν την πούλησε στις Ηνωμένες Πολιτείες.



