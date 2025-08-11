Γκάφα του Τραμπ: «Θα πάω να δω τον Πούτιν… στη Ρωσία»
Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε να μην γνωρίζει σε ποια χώρα ανήκει η περιοχή όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του
Αγεωγράφητος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη εφ’όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα σχετικά με την απόφαση να κατεβάσει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον.
Σε ερώτημα που του τέθηκε για τη συνάντηση την προσεχή Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίστηκε να μην γνωρίζει πού ακριβώς θα πάει.
«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή», είπε και πρόσθεσε ότι εκεί είναι μάλλον καλύτερα από την αμερικανική πρωτεύουσα: «Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο επικίνδυνη, βρώμικη και αηδιαστική είναι. Αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα έχει καλυφθεί με γκράφιτι».
Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM— Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025
