«Γιατί να μην ρίξουμε πυρηνικά;»: Σκληροπυρηνικοί καλούν τον Πούτιν να αφήσει τη διπλωματία και να κλιμακώσει στην Ουκρανία
«Γιατί να μην ρίξουμε πυρηνικά;»: Σκληροπυρηνικοί καλούν τον Πούτιν να αφήσει τη διπλωματία και να κλιμακώσει στην Ουκρανία
Η οργή για ουκρανικά πλήγματα με drones βαθιά μέσα στη Ρωσία, σε στόχους σε Μόσχα και σε Αγία Πετρούπολη, φέρνει πίεση για στρατιωτική κλιμάκωση
Να εγκαταλείψει τη διπλωματία και να προχωρήσει σε κλιμάκωση καλούν Ρώσοι σκληροπυρηνικοί τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την οργή τους από τα δεκάδες ουκρανικά πλήγματα με drones - ακόμα και στη Μόσχα - τις τελευταίες εβδομάδες και θεωρώντας ότι η αμερικανική υπόσχεση για διαμεσολάβηση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με ευνοϊκούς όρους έχει αποτύχει.
Οι εκκλήσεις αυτές για πιο σκληρά μέτρα δεν είναι καινούργιες. Όπως επισημαίνει το Reuters, εθνικιστικές φωνές ζητούν εδώ και καιρό πλήρη επιστράτευση, καταστροφή των κυβερνητικών κέντρων στο Κίεβο, δολοφονία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πλήγματα σε ευρωπαϊκά εργοστάσια παραγωγής drones. Ορισμένοι, μάλιστα, δεν έχουν διαστάσει να ζητήσουν από το Κρεμλίνο να εξετάσει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.
Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στα ρωσικά εδάφη μέσα στον μήνα - με στόχους στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στην Κριμαία, καθώς και δύο θανατηφόρες επιθέσεις σε επιβατικά λεωφορεία, όπως υποστηρίζει η Ρωσία - έχουν ενισχύσει και οξύνει αυτές τις απαιτήσεις.
Αναλυτές αναφέρουν ότι η όλο και πιο επιθετική ρητορική αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων με drones, καθώς και μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς η Ρωσία - με τα τεράστια εδάφη της - μπορεί να αμυνθεί, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.
«Τι άλλο πρέπει να συμβεί πριν αρχίσουμε να πολεμάμε πραγματικά; Ο πόλεμος σημαίνει νίκη με κάθε κόστος. Οι Ουκρανοί είναι σε πόλεμο, άρα πολεμούν με ό,τι έχουν», δήλωσε στο Reuters ο Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, εθνικιστής επιχειρηματίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα. «Γιατί δεν χρησιμοποιούμε πυρηνικά όπλα, τα οποία οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν και αποθήκευσαν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό;», διερωτήθηκε.
«Η έναρξη συστηματικών αεροπορικών επιδρομών στη Μόσχα από τη (ουκρανική) χούντα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το πράσινο φως της Ουάσιγκτον. Και γιατί ο Τραμπ έδωσε τέτοιο πράσινο φως στον Ζελένσκι; Η απάντηση είναι απλή – το Ιράν είχε τον Τραμπ σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε να υπογράψει μια ταπεινωτική συμφωνία», δήλωσε ο εθνικιστής μπλόγκερ Γιούρι Μπαράντσικ. «Τώρα πρέπει να ξεσπάσει κάπου… Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή – είτε θα υπερισχύσουμε του Τραμπ είτε εκείνος θα υπερισχύσει σε εμάς», ανέφερε στο Telegram.
Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Πούτιν μπορεί να ανεχθεί τέτοιου είδους ρητορική, καθώς η πολιτική του εξουσία στηρίζεται σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο σύστημα που έχει οικοδομήσει επί 26 χρόνια, με τους εθνικιστές μπλόγκερ να οφείλουν να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους άγραφους κανόνες.
Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες δηλώσεις μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα και να περιπλέξουν τις αποφάσεις, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μια πιο εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία, την ώρα που η Μόσχα εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης.
Ο Πούτιν αποφεύγει, επίσης, να υιοθετήσει τις πιο ακραίες προτάσεις των εθνικιστών, αν και το υπουργείο Άμυνας τον Απρίλιο δημοσίευσε ενδεικτικά τις διευθύνσεις εργοστασίων σε ευρωπαϊκές χώρες που, όπως ισχυρίστηκε, παράγουν drones για την Ουκρανία, ως προειδοποίηση ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο.
Οι εκκλήσεις αυτές για πιο σκληρά μέτρα δεν είναι καινούργιες. Όπως επισημαίνει το Reuters, εθνικιστικές φωνές ζητούν εδώ και καιρό πλήρη επιστράτευση, καταστροφή των κυβερνητικών κέντρων στο Κίεβο, δολοφονία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πλήγματα σε ευρωπαϊκά εργοστάσια παραγωγής drones. Ορισμένοι, μάλιστα, δεν έχουν διαστάσει να ζητήσουν από το Κρεμλίνο να εξετάσει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.
Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στα ρωσικά εδάφη μέσα στον μήνα - με στόχους στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στην Κριμαία, καθώς και δύο θανατηφόρες επιθέσεις σε επιβατικά λεωφορεία, όπως υποστηρίζει η Ρωσία - έχουν ενισχύσει και οξύνει αυτές τις απαιτήσεις.
Operators of Ukraine's Unmanned Systems Forces struck 38 Russian targets overnight in occupied Crimea.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 25, 2026
The reported targets included three coastal radars (MR-231 and two Neva-B systems), the Tavriya Thermal Power Plant, two electrical substations, an oil depot, two gas… pic.twitter.com/jQeb0YAweB
Αναλυτές αναφέρουν ότι η όλο και πιο επιθετική ρητορική αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων με drones, καθώς και μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς η Ρωσία - με τα τεράστια εδάφη της - μπορεί να αμυνθεί, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.
«Τι άλλο πρέπει να συμβεί πριν αρχίσουμε να πολεμάμε πραγματικά; Ο πόλεμος σημαίνει νίκη με κάθε κόστος. Οι Ουκρανοί είναι σε πόλεμο, άρα πολεμούν με ό,τι έχουν», δήλωσε στο Reuters ο Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, εθνικιστής επιχειρηματίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα. «Γιατί δεν χρησιμοποιούμε πυρηνικά όπλα, τα οποία οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν και αποθήκευσαν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό;», διερωτήθηκε.
Εκκλήσεις για εγκατάλειψη των ειρηνευτικών συνομιλιώνΟρισμένοι εθνικιστές σχολιαστές καλούν τη Μόσχα να υιοθετήσει τις «αποτελεσματικές στρατιωτικές και διπλωματικές τακτικές» του Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το blog «Obsessed by War», με περισσότερους από 650.000 ακόλουθους, έχει ζητήσει να καταστούν μη βιώσιμες μεγάλες ουκρανικές πόλεις μέσω βομβαρδισμών. Άλλοι θεωρούν ότι έχει έρθει η στιγμή να εγκαταλειφθούν οι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλίες και να επιδιωχθεί η πλήρης καταστροφή του ουκρανικού κράτους.
«Η έναρξη συστηματικών αεροπορικών επιδρομών στη Μόσχα από τη (ουκρανική) χούντα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το πράσινο φως της Ουάσιγκτον. Και γιατί ο Τραμπ έδωσε τέτοιο πράσινο φως στον Ζελένσκι; Η απάντηση είναι απλή – το Ιράν είχε τον Τραμπ σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε να υπογράψει μια ταπεινωτική συμφωνία», δήλωσε ο εθνικιστής μπλόγκερ Γιούρι Μπαράντσικ. «Τώρα πρέπει να ξεσπάσει κάπου… Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή – είτε θα υπερισχύσουμε του Τραμπ είτε εκείνος θα υπερισχύσει σε εμάς», ανέφερε στο Telegram.
Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο αναφέρουν ότι ο Πούτιν μπορεί να ανεχθεί τέτοιου είδους ρητορική, καθώς η πολιτική του εξουσία στηρίζεται σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο σύστημα που έχει οικοδομήσει επί 26 χρόνια, με τους εθνικιστές μπλόγκερ να οφείλουν να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους άγραφους κανόνες.
Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες δηλώσεις μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα και να περιπλέξουν τις αποφάσεις, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μια πιο εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία, την ώρα που η Μόσχα εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης.
Το Κρεμλίνο αντιστέκεται στις πιέσεις των σκληροπυρηνικώνΜέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τις εκκλήσεις των σκληροπυρηνικών για εγκατάλειψη των διαπραγματεύσεων, παρότι τρεις ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει και κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι δεν τήρησε τις ειρηνευτικές προτάσεις που είχαν συζητηθεί στη σύνοδο Πούτιν - Τραμπ, πέρσι τον Αύγουστο στην Αλάσκα.
Ο Πούτιν αποφεύγει, επίσης, να υιοθετήσει τις πιο ακραίες προτάσεις των εθνικιστών, αν και το υπουργείο Άμυνας τον Απρίλιο δημοσίευσε ενδεικτικά τις διευθύνσεις εργοστασίων σε ευρωπαϊκές χώρες που, όπως ισχυρίστηκε, παράγουν drones για την Ουκρανία, ως προειδοποίηση ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο.
Die russische Armee hat gestern Abend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen Typ Iskander-M Lagerhallen beschossen, ein Großbrand mit dichtem Rauch im Darnytskyi-Viertel (Südosten Kiews) war die Folge: pic.twitter.com/Wewm1SJ9pz— Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) June 26, 2026
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε επίσης προαναγγείλει κλιμάκωση τον περασμένο μήνα, αναφέροντας ότι η Μόσχα σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικά πλήγματα» σε στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο. Ακολούθησαν πιο έντονοι βομβαρδισμοί, μεταξύ των οποίων και πλήγμα που προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, ηλικίας 1.000 ετών.
Προς το παρόν, ο Πούτιν εμφανίζεται βέβαιος για τη στρατηγική του. Σε ομιλία του προς αποφοίτους στρατιωτικών σχολών την Τρίτη, δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην κατάληψη της πόλης Κοστιαντίνιβκα στην ανατολική Ουκρανία (σημαντικό προπύργιο του Κιέβου), στο πλαίσιο της προσπάθειας για έλεγχο του Ντονμπάς.
Πρόσθεσε επίσης ότι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που είναι εχθρικές προς τη Ρωσία φαίνεται να παραμερίζονται από πιο «ρεαλιστικές» πολιτικές δυνάμεις.
«Εκείνοι που θέλουν να αποκαταστήσουν φυσιολογικές σχέσεις μαζί μας, να σταματήσουν αυτή την ατελείωτη προσπάθεια στρατηγικής ήττας της Ρωσίας, ενισχύονται», είπε ο Πούτιν. «Στο τέλος όλα θα πάνε καλά».
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