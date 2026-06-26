Η Ουάσινγκτον αναστέλλει οικονομικές κυρώσεις για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα

Ομάδες από τη Χιλή, τη Κολομβία, το Σαλβαδόρ, την Ιταλία, το Μεξικό, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη σπεύσει στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ