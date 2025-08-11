Οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, προειδοποιεί ο Ζελένσκι

«Κρατάμε τις θέσεις μας και κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε ή να εκδιώξουμε τον κατακτητή» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος