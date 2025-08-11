Οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, προειδοποιεί ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, προειδοποιεί ο Ζελένσκι

«Κρατάμε τις θέσεις μας και κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε ή να εκδιώξουμε τον κατακτητή» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος

Οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, προειδοποιεί ο Ζελένσκι
Με ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τον απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας στο μέτωπο, κατηγορώντας τη Ρωσία για κλιμάκωση των επιθέσεων και επαναλαμβάνοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ισχύ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι και αυτή η εβδομάδα έκλεισε χωρίς καμία προσπάθεια της Ρωσίας να ανταποκριθεί στα πολυάριθμα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό των δολοφονιών. Όπως ανέφερε, μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 137 ένοπλες συγκρούσεις στο μέτωπο, εικόνα που επαναλαμβάνεται καθημερινά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις λαμβάνουν ενεργά μέτρα, υπερασπίζονται τις θέσεις τους και καταγράφουν αποτελέσματα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία των συγκρούσεων. «Κρατάμε τις θέσεις μας και κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε ή να εκδιώξουμε τον κατακτητή» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερες από χίλιες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 1.400 επιθετικά drones κατά της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζονται και οι πυραυλικές επιθέσεις. Όπως είπε, η χώρα του υπερασπίζεται τις ζωές των πολιτών και ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα, επισημαίνοντας πως η διπλωματική πίεση πρέπει να είναι ανάλογη με την πραγματική κατάσταση στον πόλεμο.


Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να παρατείνει τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας πως αυτό δικαιολογεί την ανάγκη για ισχυρότερη παγκόσμια πίεση. «Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο, η πραγματικά ισχυρή προστασία της ζωής σταματά τους δολοφόνους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν στη δύναμη της Ουκρανίας και φέρνουν πιο κοντά την «αληθινή ειρήνη – την ειρήνη μέσω της ισχύος», υπογραμμίζοντας πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία.

