Οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, προειδοποιεί ο Ζελένσκι
«Κρατάμε τις θέσεις μας και κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε ή να εκδιώξουμε τον κατακτητή» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος
Με ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τον απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας στο μέτωπο, κατηγορώντας τη Ρωσία για κλιμάκωση των επιθέσεων και επαναλαμβάνοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ισχύ.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι και αυτή η εβδομάδα έκλεισε χωρίς καμία προσπάθεια της Ρωσίας να ανταποκριθεί στα πολυάριθμα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό των δολοφονιών. Όπως ανέφερε, μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 137 ένοπλες συγκρούσεις στο μέτωπο, εικόνα που επαναλαμβάνεται καθημερινά.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις λαμβάνουν ενεργά μέτρα, υπερασπίζονται τις θέσεις τους και καταγράφουν αποτελέσματα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία των συγκρούσεων. «Κρατάμε τις θέσεις μας και κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε ή να εκδιώξουμε τον κατακτητή» υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερες από χίλιες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 1.400 επιθετικά drones κατά της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζονται και οι πυραυλικές επιθέσεις. Όπως είπε, η χώρα του υπερασπίζεται τις ζωές των πολιτών και ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα, επισημαίνοντας πως η διπλωματική πίεση πρέπει να είναι ανάλογη με την πραγματική κατάσταση στον πόλεμο.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν στη δύναμη της Ουκρανίας και φέρνουν πιο κοντά την «αληθινή ειρήνη – την ειρήνη μέσω της ισχύος», υπογραμμίζοντας πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία.
Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να παρατείνει τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας πως αυτό δικαιολογεί την ανάγκη για ισχυρότερη παγκόσμια πίεση. «Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο, η πραγματικά ισχυρή προστασία της ζωής σταματά τους δολοφόνους» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Another week has ended without any attempt by Russia to agree to the numerous demands of the world and stop the killings. In just the past 24 hours on the front, there have been 137 combat engagements, and this is the case every day. The Russian army is not reducing its pressure.… pic.twitter.com/FcpEOTiIXW— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025
