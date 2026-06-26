Σε κακοδικία κατέληξε η δίκη ενός 30χρονου οδηγού που κατηγορήθηκε για τη φονική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

Οι αρχές λένε ότι ο 30χρονος οδηγός της Uber ευθύνεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 2025 και στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, καθώς ήταν οργισμένος με την Uber και ήθελε να κάψει τη «γειτονιά των πλουσίων»