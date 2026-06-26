Χρήστος Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: Νομίζω πως έφυγε την κατάλληλη στιγμή γιατί από τότε άρχισε η κατρακύλα στον χώρο μας
Χρήστος Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: Νομίζω πως έφυγε την κατάλληλη στιγμή γιατί από τότε άρχισε η κατρακύλα στον χώρο μας
Δεν του λείπει καθόλου η νύχτα, πρόσθεσε ο συνθέτης για τον τραγουδιστή
Την κατάλληλη στιγμή θεωρεί ο Χρήστος Νικολόπουλος πως έφυγε ο Πασχάλης Τερζής, αφήνοντας πίσω του τη μουσική και το τραγούδι, καθώς υποστηρίζει πως την περίοδο που αποχώρησε, άρχισε η «κατρακύλα» στον χώρο τους.
Ο συνθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 26 Ιουνίου, επισήμανε πως στον τραγουδιστή δεν λείπει καθόλου η ζωή στις πίστες και τόνισε πως δεν έχει μετανιώσει για την απουσία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή, εξηγώντας πως είναι πολύ καλά.
Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν του λείπει καθόλου του Πασχάλη Τερζή η νύχτα. Δεν μετάνιωσε που έφυγε από τη δουλειά. Νομίζω πως έφυγε την κατάλληλη στιγμή γιατί από τότε άρχισε λίγο και η κατρακύλα στον χώρο μας» και πρόσθεσε πως πριν από λίγο καιρό συναντήθηκε μαζί του, μετά τη νοσηλεία του: «Είναι μια χαρά, τον βλέπω συχνά. Μια φορά πήγαμε και με τη Γιώτα Νέγκα και τον είδαμε, βγήκαμε και φωτογραφίες», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Πασχάλης Τερζής είχε νοσηλευτεί τον Γενάρη, λόγω ξαφνικού αναπνευστικού προβλήματος. Παρόλα αυτά, αφού έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και τα αποτελέσματα ήταν θετικά, επέστρεψε σπίτι του.
Ο συνθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 26 Ιουνίου, επισήμανε πως στον τραγουδιστή δεν λείπει καθόλου η ζωή στις πίστες και τόνισε πως δεν έχει μετανιώσει για την απουσία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή, εξηγώντας πως είναι πολύ καλά.
Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν του λείπει καθόλου του Πασχάλη Τερζή η νύχτα. Δεν μετάνιωσε που έφυγε από τη δουλειά. Νομίζω πως έφυγε την κατάλληλη στιγμή γιατί από τότε άρχισε λίγο και η κατρακύλα στον χώρο μας» και πρόσθεσε πως πριν από λίγο καιρό συναντήθηκε μαζί του, μετά τη νοσηλεία του: «Είναι μια χαρά, τον βλέπω συχνά. Μια φορά πήγαμε και με τη Γιώτα Νέγκα και τον είδαμε, βγήκαμε και φωτογραφίες», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Πασχάλης Τερζής είχε νοσηλευτεί τον Γενάρη, λόγω ξαφνικού αναπνευστικού προβλήματος. Παρόλα αυτά, αφού έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και τα αποτελέσματα ήταν θετικά, επέστρεψε σπίτι του.
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