Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Σοκαριστικό βίντεο: Πορτιέρης «πυροβολεί» με taser εξ επαφής στο πρόσωπο άνδρα έξω από μπαρ στην Καλιφόρνια
Σοκαριστικό βίντεο: Πορτιέρης «πυροβολεί» με taser εξ επαφής στο πρόσωπο άνδρα έξω από μπαρ στην Καλιφόρνια
Ο πορτιέρης συνελήφθη και κατηγορείται για δύο κακουργήματα, επίθεση με θανατηφόρο όπλο και επίθεση με ηλεκτροσόκ, ενώ το κατάστημα τον απέλυσε
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) έξω από ένα μπαρ στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, όταν ένας πορτιέρης χρησιμοποίησε taser σε πρόσωπο ημίγυμνου άνδρα από πολύ κοντινή απόσταση.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει η στιγμή που ο πορτιέρης βγάζει ένα taser και σημαδεύει το πρόσωπο του άνδρα παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μερικά εκατοστά μακριά. Μετά τη χρήση taser ο άνδρας πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο. Στη συνέχεια κυλιέται στο πεζοδρόμιο, ενώ κάποιοι περαστικοί σπεύδουν για να δουν άμα είναι καλά. Λίγο αργότερα στο βίντεο φαίνεται ο σεκιουριτάς να έχει συλληφθεί από αστυνομικούς. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το κίνητρο του.
«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να ανακοινώσουμε προς το παρόν», δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Carlsbad στο SanDiegoVille.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει η στιγμή που ο πορτιέρης βγάζει ένα taser και σημαδεύει το πρόσωπο του άνδρα παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μερικά εκατοστά μακριά. Μετά τη χρήση taser ο άνδρας πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο. Στη συνέχεια κυλιέται στο πεζοδρόμιο, ενώ κάποιοι περαστικοί σπεύδουν για να δουν άμα είναι καλά. Λίγο αργότερα στο βίντεο φαίνεται ο σεκιουριτάς να έχει συλληφθεί από αστυνομικούς. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το κίνητρο του.
Όπως αναφέρει το TMZ ο πορτιέρης, Ντέιβιντ Μαρκέζ, οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Βίστα και κατηγορείται για δύο κακουργήματα, επίθεση με θανατηφόρο όπλο και επίθεση με ηλεκτροσόκ. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά του, αν και δεν είναι σαφές πόσο σοβαρά ήταν. Η χρήση taser στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στον εγκέφαλο.
A San Diego bouncer was arrested after firing a Taser at point-blank range into a man’s face during an altercation. pic.twitter.com/XvHM1oR8fR— Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026
«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να ανακοινώσουμε προς το παρόν», δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Carlsbad στο SanDiegoVille.
Το μπαρ απέλυσε τον πορτιέρηΕκπρόσωποι του μπαρ Park 101, έξω από το οποίο συνέβη το περιστατικό, τόνισαν ότι ο πορτιέρης δεν εργάζεται πλέον εκεί. «Το βίντεο είναι βαθιά ανησυχητικό, και αυτό που δείχνει δεν αντανακλά το Park 101 ούτε κανένα από τα καταστήματά μας. Η ασφάλεια των επισκεπτών μας υπήρξε πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας», επεσήμανε ένας συνιδιοκτήτης του χώρου σε ανακοίνωση προς το SanDiegoVille. «Το εμπλεκόμενο άτομο δεν εργάζεται πλέον στο κατάστημά μας και διακόπτουμε τη συνεργασία μας με τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας. Συνεργαζόμαστε πλήρως με το Αστυνομικό Τμήμα του Κάρλσμπαντ και διεξάγουμε τη δική μας εσωτερική εξέταση σχετικά με τον τρόπο επιλογής, ελέγχου, στελέχωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας των εκδηλώσεων», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα