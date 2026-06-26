Σοκαριστικό βίντεο: Πορτιέρης «πυροβολεί» με taser εξ επαφής στο πρόσωπο άνδρα έξω από μπαρ στην Καλιφόρνια

Ο πορτιέρης συνελήφθη και κατηγορείται για δύο κακουργήματα, επίθεση με θανατηφόρο όπλο και επίθεση με ηλεκτροσόκ, ενώ το κατάστημα τον απέλυσε