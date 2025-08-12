Φωτιά τώρα σε Κεφαλονιά, Φωκίδα, Βόνιτσα καιΖάκυνθο - Εκκενώθηκαν οικισμοί, διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΩΡΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΩΡΑ Posted by INKEFALONIA.GR on Monday, August 11, 2025

Η φωτιά στην Κεφαλονιά





Περιοχή Λαγκάδα Κεφαλονιάς τώρα.Κοινοποιήστε!! Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Monday, August 11, 2025 Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Σε δασική έκταση καίει η φωτιά στον Δάφνο Φωκίδας

Πυρκαγιά και στα Παλιάμπελα στη Βόνιτσα

Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας - 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ώρο

«

Δύσκολη κατάσταση, δύο εστίες αυτή τη στιγμή, στον Εύηνο και μία να κινείται νότια στο κάτω

Ευηνοχώρι

. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εα

υτό

»,

δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.





Σημειώνεται πως το μέτωπο στην περιοχή Τρελάγκαθων έχει καλύτερη εικόνα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση.

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη

Υπενθυμίζεται ότι στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας



Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης

Οριοθετημένη η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.







#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025



Δείτε βίντεο:









Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας





Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και απειλούσε τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Μετά τις 15:00 είχε σταλεί μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025



Στο σημείο έσπευσαν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.





Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025







Νωρίτερα είχε σταλεί



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:





Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».











Πολύ καλή η εικόνα της φωτιάς στη Φραξιά Βόνιτσας