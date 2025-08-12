Φωτιά τώρα σε Κεφαλονιά, Φωκίδα, Βόνιτσα καιΖάκυνθο - Εκκενώθηκαν οικισμοί, διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
Οι φωτιές σε Κεφαλονιά και Βόνιτσα εκδηλώθηκαν τη νύχτα - Συνεχή τα μηνύματα από το 112 - Ρίψεις νερού από συνολικά 11 αεροσκάφη
Live εικόνα από την Κεφαλονιά
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΩΡΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΩΡΑ
Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα εκκένωσης για τρεις οικισμούς στην Κεφαλονιά ενώ 112 για ετοιμότητα εστάλη στη Βόνιτσα.
Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από συνολικά 11 αεροσκάφη και ελικόπτερα: ένα αεροσκάφος στην Κεφαλονιά, επτά αεροσκάφη στη Βόνιτσα και δύο αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο στη Ζάκυνθο
Η φωτιά στην ΚεφαλονιάΣτην Κεφαλονιά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στα Φαρακλάτα με 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ ήχησε και το 112. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικίες ενώ σε αρκετές περιοχές υπάρχει διακοπή ρεύματος, όπως αναφέρει το inkefalonia.gr
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγκάδα #Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φαρακλάτα #Διλινάτα και #Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς #Μύρτος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt…
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.
Περιοχή Λαγκάδα Κεφαλονιάς τώρα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Πηγή φωτογραφίας και βίντεο: Forecast Weather Greece/ Γιώργος Τσατραφύλλιας
Σε δασική έκταση καίει η φωτιά στον Δάφνο Φωκίδας
Σε δασική έκταση καίει η φωτιά στον Δαφνό Φωκίδας.
Επί τόπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Πυρκαγιά και στα Παλιάμπελα στη Βόνιτσα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.
τις Λίγο πριν τις 7 εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση του οικισμού Βάρκο προς Παλιάμπελα ενώ ακολούθησε σε λίγα λεπτά παρόμοιο μήνυμα προς ενημέρωση για τους κατοίκους της Βόνιτσας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βαρκό απομακρυνθείτε προς #Παλιάμπελα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα για όσους βρίσκονταν στα Παλιάμπελα
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Στη Ζάκυνθο η φωτιά στην περιοχή Κοιλιωμένος σε δασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί με 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με το ermisnews.gr η φωτιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και για την ώρα δεν απειλούνται κατοικίες.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας - 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ώρο
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής τη Δευτέρα 11 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, εκδηλώθηκαν συνολικά 70 πυρκαγιές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα 4 ωρών (12:00-16:00) εκδηλώθηκαν 21 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Εύηνο και καίει δέντρα και καλαμιές.
Η πυροσβεστική δίνει μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε ελαιόδεντρα και καλλιέργειες, καθώς τότε τα πράγματα για την κατάσβεση του μετώπου θα δυσκολέψουν.
«Δύσκολη κατάσταση, δύο εστίες αυτή τη στιγμή, στον Εύηνο και μία να κινείται νότια στο κάτω Ευηνοχώρι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.
Σημειώνεται πως το μέτωπο στην περιοχή Τρελάγκαθων έχει καλύτερη εικόνα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση.
Εν τω μεταξύ, άλλη μια φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 της Δευτέρας (11/08) κοντά στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή πάνω από το τζαμί του οικισμού του Δήμου Ξάνθης. Στο σημείο έσπευσαν 23 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα τμήμα πεζοπόρο.
Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά έχει ελεγχθεί.
Υπό έλεγχο η φωτιά στην ΚαλλιτεχνούποληΤο απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, η οποία σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τέθηκε σε ύφεση.
Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Υπενθυμίζεται ότι στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ και τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει φωτιά κοντά στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σκοτεινή ΑργολίδαςΤο απόγευμα της Δευτέρας, φωτιά εκδηλώθηκε στην Αργολίδα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο, με την πυροσβεστική να την δίνει υπό μερικό έλεγχο.
Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης
Χωρίς ενεργό μέτωπο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Μεγάλη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη.
Νωρίτερα κάτοικοι του Βαϊοχωρίου ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τη Νυμφόπετρα.
Στο σημείο επιχείρησαν 66 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Οριοθετημένη η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα
Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Γύρω στις 16:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Δείτε βίντεο:
Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα ΜεσσηνίαςΠαράλληλα, σε ύφεση έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και απειλούσε τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Μετά τις 15:00 είχε σταλεί μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
Στο σημείο έσπευσαν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πολύ καλή η εικόνα της φωτιάς στη Φραξιά ΒόνιτσαςΤέλος, πολύ καλή εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: korinthostv.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
