Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ο Γάιδαρος του Σρεκ αποκτά δική του ταινία, τη φωνή του θα δανείσει ο Έντι Μέρφι
Ο Γάιδαρος του Σρεκ αποκτά δική του ταινία, τη φωνή του θα δανείσει ο Έντι Μέρφι
Το «Donkey» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028
Η DreamWorks και η Universal ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο spinoff του Σρεκ, «Donkey», ορίζοντας την παγκόσμια πρεμιέρα του, για τις 30 Ιουνίου 2028. Ο κορυφαίος κωμικός Έντι Μέρφι θα δανείσει για ακόμα μία φορά τη φωνή του στον εμβληματικό χαρακτήρα που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.
Το «Donkey» το οποίο θα λειτουργήσει ως πρίκουελ για τον διάσημο γάιδαρο θα σκηνοθετηθεί από τον Τσάρλι Μπιν και τον Ματ Φλιν, σε παραγωγή της Ρεμπέκα Χάντλεϊ.
Έναν χρόνο νωρίτερα, η Universal και η DreamWorks θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες το «Shrek 5». Οι Μάικ Μάγιερς, Εντι Μέρφι και Κάμερον Ντίαζ επιστρέφουν στο φωνητικό καστ ως Σρεκ, Donkey και Φιόνα αντίστοιχα και ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Ζεντάγια, η οποία έχει τον ρόλο της Φελίσια.
Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι βετεράνοι του franchise, Κόνραντ Βέρνον και Γουόλτ Ντορν με την πρεμιέρα στους κινηματογράφους να έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2027.
Σύμφωνα με το Vareity, το αρχικό «Shrek» (2001) έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ είναι το πρώτο φιλμ στην ιστορία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Ακολούθησαν τρία σίκουελ, το «Shrek 2» το 2004, το «Shrek the Third» το 2007 και το «Shrek Forever After» το 2010 καθώς και δύο spinoff ταινίες του «Puss in Boots», τα οποία συνολικά έχουν αποφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Το «Donkey» το οποίο θα λειτουργήσει ως πρίκουελ για τον διάσημο γάιδαρο θα σκηνοθετηθεί από τον Τσάρλι Μπιν και τον Ματ Φλιν, σε παραγωγή της Ρεμπέκα Χάντλεϊ.
Έναν χρόνο νωρίτερα, η Universal και η DreamWorks θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες το «Shrek 5». Οι Μάικ Μάγιερς, Εντι Μέρφι και Κάμερον Ντίαζ επιστρέφουν στο φωνητικό καστ ως Σρεκ, Donkey και Φιόνα αντίστοιχα και ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Ζεντάγια, η οποία έχει τον ρόλο της Φελίσια.
Universal Pictures announced that Eddie Murphy will return to voice the beloved #Shrek character in a spin-off titled 'Donkey,' set for theatrical release on June 30, 2028. https://t.co/tuBlim5IOW pic.twitter.com/OnDPGaCEiv— The Hollywood Reporter (@THR) June 25, 2026
Σύμφωνα με το Vareity, το αρχικό «Shrek» (2001) έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ είναι το πρώτο φιλμ στην ιστορία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Ακολούθησαν τρία σίκουελ, το «Shrek 2» το 2004, το «Shrek the Third» το 2007 και το «Shrek Forever After» το 2010 καθώς και δύο spinoff ταινίες του «Puss in Boots», τα οποία συνολικά έχουν αποφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
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