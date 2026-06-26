Τα πρώτα σχέδια για το «καλάθι» της ΔΕΘ: Ποιοι θα ωφεληθούν και ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι

Τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ ο ήδη υπάρχων δημοσιονομικός χώρος - Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποια μέτρα χωρούν αλλά πώς θα διαμορφωθεί ένα πακέτο με όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα