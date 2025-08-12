Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Ο Αμερικανός πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας του με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφερε για άλλη μια φορά το έγκλημα στην Ουάσιγκτον στο προσκήνιο της εθνικής συζήτησης αυτήν την εβδομάδα, θέτοντας τη Δευτέρα την αστυνομία της Περιφέρειας υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και διατάσσοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εικόνας ενός νεαρού ομοσπονδιακού υπαλλήλου, αιμόφυρτου και ξυλοκοπημένου, θύματος απόπειρας ληστείας οχήματος.
«Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι μία από τις πιο ασφαλείς!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, δεσμευόμενος για δράση που θα «σταματήσει ουσιαστικά το βίαιο έγκλημα στην Ουάσιγκτον».
Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε την ομοσπονδιακή ανάληψη της διοίκησης της αστυνομίας της πόλης και την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς με εξουσίες συλλήψεων, εφόσον χρειαστεί. Το Σαββατοκύριακο, είχε ήδη στείλει ενισχύσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους και ζήτησε να δικάζονται ως ενήλικοι έφηβοι από 14 ετών, παρουσιάζοντας την αμερικανική πρωτεύουσα ως μια πόλη που μαστίζεται από βίαιες νεανικές συμμορίες.
Ωστόσο, τα τοπικά και ομοσπονδιακά στοιχεία δίνουν διαφορετική εικόνα
Η αστυνομία της D.C. έχει πραγματοποιήσει περίπου 900 συλλήψεις ανηλίκων φέτος — σχεδόν 20% λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από αυτές, περίπου 200 αφορούν βίαια εγκλήματα, ενώ τουλάχιστον 50 σχετίζονται με κλοπές οχημάτων. Το καλοκαίρι, οι αρχές της πόλης εφάρμοσαν αυστηρότερες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για εφήβους, μετά από περιστατικά μαζικών συμπλοκών που καταγράφηκαν σε βίντεο και διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.
Η βίαιη εγκληματικότητα στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 2023, όταν η πόλη γνώρισε πρωτοφανή αύξηση ανθρωποκτονιών, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στις ΗΠΑ. Η πτώση αυτή εντάσσεται στη συνολική μείωση εγκληματικότητας που παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, με τους φόνους το 2024 να αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.
Ωστόσο, τα στατιστικά δεν αποτυπώνουν τον φόβο, τον πόνο και την ανασφάλεια που αφήνει πίσω του κάθε έγκλημα.
Το περιστατικό με τον 19χρονο προγραμματιστή και προστατευόμενο του Έλον Μασκ, Έντουαρντ Κοριστίν, συνέβη λίγες ώρες μετά από μη θανατηφόρο πυροβολισμό ενός άνδρα και μία ημέρα πριν τη δολοφονία ενός 27χρονου λίγα τετράγωνα από το Καπιτώλιο.
Η εικόνα του Κοριστίν που κοινοποίησε ο Τραμπ εξακολουθεί να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος περιέγραψε την πόλη ως «εκτός ελέγχου» και γεμάτη από «νέους κακοποιούς» που επιτίθενται τυχαία σε αθώους πολίτες.
Η δήμαρχος της D.C., Μιούριελ Μπάουζερ, αντέκρουσε τα λεγόμενα του Τραμπ, υπενθυμίζοντας τη μείωση των δεικτών εγκληματικότητας και ζητώντας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνδράμει σε άλλες προτεραιότητες, όπως η αύξηση των εισαγγελέων και των δικαστών.
«Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι μία από τις πιο ασφαλείς!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, δεσμευόμενος για δράση που θα «σταματήσει ουσιαστικά το βίαιο έγκλημα στην Ουάσιγκτον».
Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε την ομοσπονδιακή ανάληψη της διοίκησης της αστυνομίας της πόλης και την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς με εξουσίες συλλήψεων, εφόσον χρειαστεί. Το Σαββατοκύριακο, είχε ήδη στείλει ενισχύσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους και ζήτησε να δικάζονται ως ενήλικοι έφηβοι από 14 ετών, παρουσιάζοντας την αμερικανική πρωτεύουσα ως μια πόλη που μαστίζεται από βίαιες νεανικές συμμορίες.
Ωστόσο, τα τοπικά και ομοσπονδιακά στοιχεία δίνουν διαφορετική εικόνα
Η αστυνομία της D.C. έχει πραγματοποιήσει περίπου 900 συλλήψεις ανηλίκων φέτος — σχεδόν 20% λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από αυτές, περίπου 200 αφορούν βίαια εγκλήματα, ενώ τουλάχιστον 50 σχετίζονται με κλοπές οχημάτων. Το καλοκαίρι, οι αρχές της πόλης εφάρμοσαν αυστηρότερες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για εφήβους, μετά από περιστατικά μαζικών συμπλοκών που καταγράφηκαν σε βίντεο και διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.
Η βίαιη εγκληματικότητα στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 2023, όταν η πόλη γνώρισε πρωτοφανή αύξηση ανθρωποκτονιών, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στις ΗΠΑ. Η πτώση αυτή εντάσσεται στη συνολική μείωση εγκληματικότητας που παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, με τους φόνους το 2024 να αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.
Ωστόσο, τα στατιστικά δεν αποτυπώνουν τον φόβο, τον πόνο και την ανασφάλεια που αφήνει πίσω του κάθε έγκλημα.
Το περιστατικό με τον 19χρονο προγραμματιστή και προστατευόμενο του Έλον Μασκ, Έντουαρντ Κοριστίν, συνέβη λίγες ώρες μετά από μη θανατηφόρο πυροβολισμό ενός άνδρα και μία ημέρα πριν τη δολοφονία ενός 27χρονου λίγα τετράγωνα από το Καπιτώλιο.
Η εικόνα του Κοριστίν που κοινοποίησε ο Τραμπ εξακολουθεί να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος περιέγραψε την πόλη ως «εκτός ελέγχου» και γεμάτη από «νέους κακοποιούς» που επιτίθενται τυχαία σε αθώους πολίτες.
Η δήμαρχος της D.C., Μιούριελ Μπάουζερ, αντέκρουσε τα λεγόμενα του Τραμπ, υπενθυμίζοντας τη μείωση των δεικτών εγκληματικότητας και ζητώντας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνδράμει σε άλλες προτεραιότητες, όπως η αύξηση των εισαγγελέων και των δικαστών.
Η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζανίν Πίρο, που διορίστηκε από τον Τραμπ και χειρίζεται την πλειονότητα των υποθέσεων ενηλίκων εγκληματιών στην πόλη, υποστήριξε την αυστηρότερη μεταχείριση των ανηλίκων. Από την άλλη, ο διευθυντής πολιτικής της Πρωτοβουλίας για τη Δικαιοσύνη Ανηλίκων του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, Εντουάρντο Φερέρ, προειδοποίησε ότι η δίωξη ανηλίκων ως ενηλίκων αυξάνει τον κίνδυνο επανασύλληψής τους, επικαλούμενος μελέτη των CDC που έδειξε αύξηση κατά 34% σε τέτοιες περιπτώσεις.
Από τον Ιούλιο, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στις 11 μ.μ. για άτομα έως 17 ετών, με ακόμη αυστηρότερους κανόνες σε τέσσερις «ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας». Τη νύχτα που δέχθηκε επίθεση ο Κοριστίν, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπήρξαν παραβιάσεις.
Κάτοικοι της περιοχής, πάντως, παραδέχονται ότι το περιστατικό τους έχει αναστατώσει. «Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για την Ουάσιγκτον είναι υπερβολική», δήλωσε ένας εξ αυτών ανώνυμα. «Αλλά είναι σαφές ότι κάτι κακό συμβαίνει και πρέπει να σταματήσει».
Ο Πρόεδρος που δοκιμάζει τα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας του
Αν κάτι έχει καταστεί απόλυτα σαφές τους επτά πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ αυτό είναι πως ο Πρόεδρος δεν έχει κανέναν λόγο να κάνει τα πράγματα με τον «παραδοσιακό» πολιτικό τρόπο που καθόλου δεν του ταιριάζει – ομολογουμένως – και έχει ανοίξει όλα τα μέτωπα για τα οποία είχε προεκλογικά δεσμευθεί παράλληλα. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Τραμπ δεν έχει σταματήσει στιγμή – πέρα από τα Σαββατοκύριακα τα οποία επιλέγει να περνά στο Μαρ α Λάγκο – να ανακοινώνει μέτρα, συμφωνίες και να αποφεύγει να απαντά για τις -αναμενόμενες η αλήθεια είναι – αποτυχίες.
Στο κομμάτι της «ομοσπονδικοποίησης» - όρος αδόκιμος αλλά αδόκιμη είναι και η κίνηση Τραμπ για ακόμη μία φορά – της αστυνομίας στην Πρωτεύουσα της χώρας ο Πρόεδρος δεν έχει στο στόχαστρο το έγκλημα στην πόλη – πρωτεύουσα ούτε και έχει κάποιο στοιχείο που να τον οδήγησε για ακόμη μία φορά στη χρήση ενός θολού νομικού πλαισίου από τη δεκαετία του 70 που να είναι δηλωτικό της πραγματικής έκτακτης ανάγκης. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανοιχτά όμως μέτωπα με θεσμούς και πολιτειακούς παράγοντες και θέλει να δοκιμάσει αντιδράσεις αλλά και αντοχές πριν ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του. Ο Τραμπ δεν κρύφτηκε – είναι μάλλον αδύνατο για τον ίδιο κάτι τέτοιο – κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφορικά με το ζήτημα και ξεκαθάρισε πως Σικάγο και Νέα Υόρκη θα είναι οι επόμενοι… Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πέρα από δεινός επιχειρηματίας είναι αποδεδειγμένα και μεγάλος «gambler» και όταν αποφασίσει να «τζογάρει» το διακύβευμα είναι πάντοτε πολύ μεγάλο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση με ακόμη ανοιχτό το μέτωπο με τους δικαστές και την ίδια τη Δικαιοσύνη αλλά και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα ο Τραμπ θέλει να δοκιμάσει και δεδομένα σε κάποιο επίπεδο θα επιτύχει να τρομοκρατήσει και να συγκρατήσει τις φωνές από τα βασικά προπύργια των Δημοκρατικών που ξεκίνησαν μετά την πρώτη – έστω και για την παρουσίαση του βιβλίου της – Κάμαλα Χάρις. Οι Δημοκρατικοί που τελούν ακόμη και σήμερα υπό σοκ, τόσο από τη βαριά και πολυπεπίπεδη ήττα στις Προεδρικές εκλογές όσο και από τον σαρωτικό τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έφτασε στον Λευκό Οίκο κάνοντας αλλαγές δομικές έχουν σήμερα την ευκαιρία να δουν κατάματα την πραγματικότητα πρώτα στο εσωτερικό τους και σε δεύτερο χρόνο να δώσουν απαντήσεις στα όσα ο Τραμπ πράττει χωρίς την παραμικρή πολιτική αντίσταση και αντίλογο.
Ο ίδιος ο Τραμπ άλλωστε έχει ως στόχο μόνο τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν έχει κανένα σκοπό να χάσει ούτε τη Βουλή ούτε και τη Γερουσία…
Πηγή πινάκων: MPD / District Crime — year-end και year-to-date tables (MPD public transparency, «District Crime Data at a Glance»)
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα