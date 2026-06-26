Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Θλίψη για την 23χρονη Γιώτα που πέθανε ξαφνικά στα Κουφονήσια ενώ έκανε διακοπές, «κατέρρευσε μέσα στο μπάνιο»
Θλίψη για την 23χρονη Γιώτα που πέθανε ξαφνικά στα Κουφονήσια ενώ έκανε διακοπές, «κατέρρευσε μέσα στο μπάνιο»
Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του νεαρού κοριτσιού
Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος της 23χρονης Γιώτας στα Κουφονήσια, η οποία κατέρρευσε ξαφνικά. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά.
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στα Κουφονήσια για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Μερικές ώρες πριν καταρρεύσει, είχε πάει για φαγητό σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια είχε βγει για ποτό, χωρίς τίποτα να δείχνει ότι θα ακολουθούσε μια τόσο τραγική εξέλιξη.
Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του Περιφερειακού Ιατρείου, το οποίο κατέβαλε προσπάθειες περίπου μιάμισης ώρας για να επαναφέρει τη νεαρή γυναίκα.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφός της, με τον οποίο βρισκόταν στο νησί τις τελευταίες ημέρες, κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», είπε ο θείος της στο Mega.
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στα Κουφονήσια για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Μερικές ώρες πριν καταρρεύσει, είχε πάει για φαγητό σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια είχε βγει για ποτό, χωρίς τίποτα να δείχνει ότι θα ακολουθούσε μια τόσο τραγική εξέλιξη.
«Κατέρρευσε μέσα στο μπάνιο»«Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μέσα στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος που διέμενε στο Mega.
Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του Περιφερειακού Ιατρείου, το οποίο κατέβαλε προσπάθειες περίπου μιάμισης ώρας για να επαναφέρει τη νεαρή γυναίκα.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφός της, με τον οποίο βρισκόταν στο νησί τις τελευταίες ημέρες, κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε»Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η κοπέλα είπε μόνο «δεν είμαι καλά» και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.
«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», είπε ο θείος της στο Mega.
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