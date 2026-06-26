Ισραήλ και Λίβανος υπογράφουν απόψε στην Ουάσινγκτον συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Οι δύο χώρες συνομιλούν εντατικά τις τελευταίες ημέρες - Θα αποχωρήσουμε από την περιοχή που καταλάβαμε μόνο εάν η Χεζμπολάχ παύσει να αποτελεί παράγοντα σε ολόκληρη τη χώρα, διαμηνύει το Ισραήλ - Είναι το πρώτο βήμα σε μια δύσκολη πορεία, σχολίασε ο Μάρκο Ρούμπιο