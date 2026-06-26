19χρονη στη Σκόπελο καταγγέλλει ότι βιάστηκε από συνάδελφό της, ξύπνησε σπίτι του μόνο με το εσώρουχο

Όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα πήγε μεθυσμένη στο σπίτι του συντρόφου της να κοιμηθεί, όμως της άνοιξε ο συγκάτοικός του που την ενημέρωσε ότι έλειπε - Την επόμενη μέρα ξύπνησε με το παντελόνι κατεβασμένο χωρίς να θυμάται τίποτα