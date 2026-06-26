Στα δικαστήρια ο Μάρκος Σεφερλής με τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού: Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαδικασίας, δήλωσε: «Σήμερα τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε πριν από έναν μήνα περίπου, διακόπηκε λόγω ωραρίου. Σήμερα είμαστε στο τελικό στάδιο της δίκης και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ήδη πρωτοβάθμια έχει καταδικάσει σε πέντε χρόνια κάθειρξη και όχι απλά φυλάκιση, κάθειρξη, που σημαίνει ότι αν μείνει η ποινή η ίδια πάει κατευθείαν φυλακή, αν μειωθεί πληρώνει τη φυλακή. Μετά ακολουθεί το αστικό δικαστήριο το οποίο περιμένει την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, όπου εκεί ζητώ πάλι τα χρήματά μου. Είναι άλλο δικαστήριο εκείνο. Αυτό σήμερα είναι το ποινικό, αν θα πάει φυλακή ή όχι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, αλλά υπάρχει και το δικαστήριο που είναι εδώ για να κρίνει αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν μια φιλία πολύ μεγάλη, 45 χρόνων, ήταν μια κουμπαριά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν κι αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αγαπάω τους ανθρώπους, πιστεύω στη φιλία, σέβομαι τη φιλία, κάποιοι όμως την προδίδουν και συμπεριφέρονται με τρόπο διαφορετικό που πληγώνει τους ανθρώπους. Πέρα από τη χρηματική ζημιά που τους κάνει, το κυριότερο είναι ότι πληγώνουν τους ανθρώπους. Εμένα πιο πολύ με έχει πληγώσει όλη αυτή η ιστορία λόγω της μεγάλης φιλίας που είχαμε με τον άνθρωπο αυτόν και της κουμπαριάς, παρά το μεγάλο ποσό που μου έχει υπεξαιρέσει. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε την απόφαση και θα ξαναμιλήσουμε».