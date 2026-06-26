Κριμαία 12 χρόνια μετά: Η χερσόνησος που από σύμβολο επιστροφής της μεγάλης Ρωσίας τείνει να μετατραπεί σε σημαντικό πρόβλημα για τον Πούτιν

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει στις τοπικές αρχές μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων: συντονισμό εκκενώσεων, ταχύτερη δαπάνη κονδυλίων, παράκαμψη χρονοβόρων διαδικασιών. Οι ρωσικά διορισμένες αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί για τους πολίτες, όπως απαγόρευση κυκλοφορίας. Αλλά η ίδια η ανάγκη καθησυχασμού δείχνει το μέγεθος της ανησυχίας. Όταν μια κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα περιορίσει την καθημερινότητα, στην πραγματικότητα αναγνωρίζει ότι η καθημερινότητα έχει ήδη αλλάξει.Για το Κίεβο, οι επιθέσεις αυτές έχουν διπλή σημασία. Στρατιωτικά, πλήττουν ρωσικές δυνατότητες, γραμμές ανεφοδιασμού και υποδομές που στηρίζουν τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και στο νότιο μέτωπο. Πολιτικά, μεταφέρουν το κόστος του πολέμου στο εσωτερικό της ρωσικής εμπειρίας. Η ουκρανική ηγεσία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντιγράψει τη ρωσική ισχύ σε βαλλιστικούς πυραύλους ή μαζικές επιθέσεις μεγάλης καταστροφικής ισχύος. Μπορεί όμως να επενδύσει στην ασυμμετρία: πολλά drones, μεγάλη ακτίνα δράσης, συχνά χτυπήματα, πίεση σε υποδομές, διαρκής αβεβαιότητα.Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ουκρανία έχει αντιστρέψει τον συσχετισμό, οι οποίοι προκαλούν πολύ μεγαλύτερη καταστροφή και είναι πολύ δυσκολότερο να αναχαιτιστούν. Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει βαριά το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, ειδικά μέσα στον χειμώνα, και έχουν επανειλημμένα υπερφορτώσει τις ουκρανικές αεράμυνες. Το Κίεβο γνωρίζει ότι η επιτυχία των drones δεν αρκεί από μόνη της για να ισοφαρίσει αυτή την ανισορροπία. Γι’ αυτό και η προσπάθεια ανάπτυξης ουκρανικών βαλλιστικών δυνατοτήτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.Ωστόσο, το πολιτικό αποτέλεσμα των ουκρανικών επιθέσεων είναι ήδη ορατό. Η ρωσική κοινωνία, όσο ελεγχόμενη κι αν είναι από την κρατική προπαγάνδα, βλέπει ότι ο πόλεμος δεν είναι πια απολύτως εξωτερικός. Οι επιθέσεις στην περιοχή της Μόσχας, η αναστολή πτήσεων στα διεθνή αεροδρόμια, οι ζημιές σε διυλιστήρια, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι αμάχων δημιουργούν ένα αίσθημα ευαλωτότητας.Η πτώση της δημοτικότητας του Ρώσου προέδρου, ακόμη και σε μετρήσεις που συνδέονται με κρατικά ή φιλοκυβερνητικά περιβάλλοντα, πρέπει να διαβαστεί υπό αυτό το πρίσμα. Δεν σημαίνει ότι απειλείται άμεσα η εξουσία του. Σημαίνει όμως ότι το κοινωνικό συμβόλαιο του πολέμου γίνεται πιο εύθραυστο. Όσο ο πόλεμος έφερνε κατακτήσεις, εδαφικά τετελεσμένα και περιορισμένες επιπτώσεις στην καθημερινότητα, μπορούσε να παρουσιαστεί ως ελεγχόμενη επιχείρηση. Όσο οι επιπτώσεις περνούν τα ρωσικά σύνορα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διατηρηθεί η ίδια εικόνα.Η αντίδραση του Πούτιν μέχρι στιγμής είναι χαμηλών τόνων.παρουσιάζοντάς τα ως προσπάθεια της Ουκρανίας να ταράξει τη ρωσική κοινωνία. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα: η Ουκρανία το πετυχαίνει. Όχι με μία αποφασιστική στρατιωτική ανατροπή, αλλά με τη συσσώρευση πίεσης. Κάθε επίθεση που κλείνει αεροδρόμια, διακόπτει το ρεύμα, αδειάζει πρατήρια ή ακυρώνει διακοπές λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η Ρωσία δεν ελέγχει πλήρως τους όρους του πολέμου που ξεκίνησε. Η ανταλλαγή αιχμαλώτων που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, με τη συμμετοχή 320 στρατιωτών, δείχνει ότι ακόμη και μέσα σε αυτή την κλιμάκωση υπάρχουν κανάλια πρακτικής συνεννόησης. Δεν αλλάζει όμως τη μεγάλη εικόνα. Ο πόλεμος εισέρχεται σε φάση όπου η τεχνολογική προσαρμογή, η παραγωγή drones, η ανθεκτικότητα των αεραμυνών και η ικανότητα πλήγματος σε βάθος έχουν αποκτήσει καθοριστική σημασία. Η πρώτη γραμμή παραμένει κρίσιμη, αλλά δεν είναι πια το μόνο πεδίο.Η Κριμαία είναι το πιο συμβολικό σημείο αυτής της νέας φάσης.και την ενσωμάτωσε στο εθνικό της αφήγημα. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η ίδια περιοχή αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις ένα τετελεσμένο όταν ο αντίπαλος αποκτά μέσα να το αμφισβητεί καθημερινά. Η Ουκρανία μπορεί να μην έχει σήμερα τη δυνατότητα να μπει στρατιωτικά στη Σεβαστούπολη. Μπορεί όμως να κάνει τη Σεβαστούπολη να ζει υπό πίεση.Αυτό είναι το μήνυμα πίσω από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Κριμαία δεν είναι πλέον το τρόπαιο ενός παλιού θριάμβου. Είναι ενεργό μέτωπο, πολιτικό τραύμα και επιχειρησιακό βάρος. Για τον Πούτιν, η πρόκληση δεν είναι μόνο να την κρατήσει. Είναι να πείσει τους Ρώσους ότι εξακολουθεί να μπορεί να την προστατεύσει. Και όσο οι ουκρανικές επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, αυτή η υπόσχεση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.