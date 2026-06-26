Στους 920 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους σεισμούς της Βενεζουέλας
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Στους 920 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους σεισμούς της Βενεζουέλας

Αβεβαιότητα επικρατεί για τον αριθμό των αγνοούμενων, με κάποιες πηγές να τους ανεβάζουν σε 50.000

Στους 920 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους σεισμούς της Βενεζουέλας
Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στη χώρα αυξήθηκε σε 920, ενώ οι τραυματίες καταμετρήθηκαν σε 3.360.

Από την άλλη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 172 άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Αβεβαιότητα επικρατεί για τον αριθμό των αγνοούμενων, με κάποιες πηγές -και τον ΟΗΕ- να τους ανεβάζουν σε 50.000, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με οικεία πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των νεκρών, των αγνοούμενων και των εγκλωβισμένων στα ερείπεια υπάρχουν και ξένοι πολίτες. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι από τις πρώτες χώρες που επιβεβαίωσαν ότι πολίτες τους είναι μεταξύ των θυμάτων.

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