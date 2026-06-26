Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Δείτε βίντεο: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο στη Γεωργία, στο ξύλο συμμετείχαν και γυναίκες βουλευτές
Δείτε βίντεο: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο στη Γεωργία, στο ξύλο συμμετείχαν και γυναίκες βουλευτές
Οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά
Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας που μετατράπηκε σε ρινγκ κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του.
Συγκεκριμένα, βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές σήμερα, κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας της εαρινής συνόδου.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά, ενώ ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν έναν διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει πυροδοτήσεις εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων.
Δείτε βίντεο
Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, με το βίντεο από το περιστατικό να μεταδίδεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές σήμερα, κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας της εαρινής συνόδου.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά, ενώ ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν έναν διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει πυροδοτήσεις εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων.
Δείτε βίντεο
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε.
#Watch:— India Today Global (@ITGGlobal) June 26, 2026
Punches replaced parliamentary debate in Georgia as ruling and opposition MPs exchanged blows during PM Irakli Kobakhidze's annual address.
The brawl erupted in the final spring session and lasted several minutes before order was restored. #Georgia #Parliament… pic.twitter.com/qOIxE0d0tB
Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, με το βίντεο από το περιστατικό να μεταδίδεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης.
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