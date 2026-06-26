Δείτε βίντεο: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο στη Γεωργία, στο ξύλο συμμετείχαν και γυναίκες βουλευτές

Οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά