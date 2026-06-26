Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους σεισμούς: Συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες, τουλάχιστον 920 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι

Η κυβέρνηση εκτιμά πως εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα και αγνοούνται σχεδόν δύο ημέρες μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ