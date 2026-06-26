Μητσοτάκης από Νέα Σμύρνη: «Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση, να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι», έπαιξε τάβλι με πολίτες, εικόνες και βίντεο

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα. «Οι εξάρες πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι», ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός





Ακολούθως, ο πρωθυπουργός περιόδευσε στην οδό Ομήρου, στον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Σμύρνης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με δεκάδες πολίτες που συνάντησε στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε κεντρικό καφέ επί της Ομήρου. Αρκετοί ευχήθηκαν δύναμη στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της -ενδεχομένως μακράς- προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο να τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να τους εύχεται να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι.



«Περνάτε καλά; Εντάξει; Για το καλοκαίρι έτοιμοι;» ρώτησε μια παρέα πολιτών που καθόταν στο καφέ. Εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:



«Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. [...] Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. [...] Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε»





