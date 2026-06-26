Μητσοτάκης από Νέα Σμύρνη: «Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση, να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι», έπαιξε τάβλι με πολίτες, εικόνες και βίντεο
Μητσοτάκης από Νέα Σμύρνη: «Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση, να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι», έπαιξε τάβλι με πολίτες, εικόνες και βίντεο
Ο πρωθυπουργός έπαιξε και τένις με παιδιά, ενώ έκανε και την πρόβλεψη ότι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα το κατακτήσει η Γαλλία
Περιοδεία στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα γήπεδα και να συνομιλήσει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα και τις ομάδες που υποστηρίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ενώ τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.
Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έκανε και την πρόβλεψή του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Εγώ λέω ότι θα πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία», είπε.
Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα. «Οι εξάρες πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι», ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός περιόδευσε στην οδό Ομήρου, στον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Σμύρνης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με δεκάδες πολίτες που συνάντησε στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε κεντρικό καφέ επί της Ομήρου. Αρκετοί ευχήθηκαν δύναμη στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της -ενδεχομένως μακράς- προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο να τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να τους εύχεται να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι.
«Περνάτε καλά; Εντάξει; Για το καλοκαίρι έτοιμοι;» ρώτησε μια παρέα πολιτών που καθόταν στο καφέ. Εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:
«Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. [...] Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. [...] Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε»
Εικόνες από την περιοδεία στη Νέα Σμύρνη:
Η επίσκεψη ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα γήπεδα και να συνομιλήσει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα και τις ομάδες που υποστηρίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ενώ τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.
Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έκανε και την πρόβλεψή του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Εγώ λέω ότι θα πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία», είπε.
Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα. «Οι εξάρες πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι», ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός περιόδευσε στην οδό Ομήρου, στον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Σμύρνης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με δεκάδες πολίτες που συνάντησε στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε κεντρικό καφέ επί της Ομήρου. Αρκετοί ευχήθηκαν δύναμη στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της -ενδεχομένως μακράς- προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο να τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να τους εύχεται να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι.
«Περνάτε καλά; Εντάξει; Για το καλοκαίρι έτοιμοι;» ρώτησε μια παρέα πολιτών που καθόταν στο καφέ. Εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:
«Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. [...] Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. [...] Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε»
Εικόνες από την περιοδεία στη Νέα Σμύρνη:
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