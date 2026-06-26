Aλλάζουν τα δημοτικά τέλη: Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος, τι προανήγγειλε ο Λιβάνιος

Η αποσύνδεση «είναι αίτημα και των εταιρειών ενέργειας και των δήμων», είπε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών - Στόχος το σύστημα να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2028