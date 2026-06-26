Μητέρα ψάχνει απεγνωσμένα τον γιο της στα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα

Η γυναίκα σκάβει με τα γυμνά της χέρια τα συντρίμμια και ψάχνει μέσα στα χαλάσματα κλαίγοντας και φωνάζοντας, απαρηγόρητη