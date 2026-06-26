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Με εμφύλιο απειλεί η Χεζμπολάχ μετά τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ
Με εμφύλιο απειλεί η Χεζμπολάχ μετά τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ
Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε απόψε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία - πλαίσιο εκτός εάν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο
Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε απόψε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία - πλαίσιο που υπέγραψαν σήμερα με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον εκτός εάν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, «οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο», μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.
Ο Φαντλάλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο λάβουν οι λιβανέζικες αρχές και θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας ότι η αντίθεση της οργάνωσης είναι «σοβαρή» και δεν θα επιτρέψει στις αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου.
Κατά τον βουλευτή, «αυτό που συνέβη στην Ουάσινγκτον ήταν μια προσπάθεια να υπονομευτεί» η «πορεία του Ισλαμαμπάντ», δηλαδή η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Πρόσθεσε ότι «χωρίς την αντίσταση (σ.σ. τη Χεζμπολάχ), δεν θα περάσει τίποτα».
Δείτε την άγνωστη ιστορία της Χεζμπολάχ όπως την κατέγραψε η Medusa.
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Ο Φαντλάλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο λάβουν οι λιβανέζικες αρχές και θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας ότι η αντίθεση της οργάνωσης είναι «σοβαρή» και δεν θα επιτρέψει στις αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου.
Κατά τον βουλευτή, «αυτό που συνέβη στην Ουάσινγκτον ήταν μια προσπάθεια να υπονομευτεί» η «πορεία του Ισλαμαμπάντ», δηλαδή η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Πρόσθεσε ότι «χωρίς την αντίσταση (σ.σ. τη Χεζμπολάχ), δεν θα περάσει τίποτα».
Δείτε την άγνωστη ιστορία της Χεζμπολάχ όπως την κατέγραψε η Medusa.
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