Με εμφύλιο απειλεί η Χεζμπολάχ μετά τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε απόψε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία - πλαίσιο εκτός εάν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο