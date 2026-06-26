Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που συνέθλιψε τον σκύλο στη Γαστούνη, ετοιμάζουν προσφυγή οι δικηγόροι της

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πηνειού - Η 60χρονη υποστήριζε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου